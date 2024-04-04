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中職／新球季初登板被獅隊打爆 陳仕朋坦言對方打得好

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
陳仕朋本季初登板只投1.1局失8分吞敗。圖／富邦悍將隊提供
陳仕朋本季初登板只投1.1局失8分吞敗。圖／富邦悍將隊提供

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富邦悍將隊開季2連敗，都是輸給統一獅隊，兩隊今天繼續在新莊球場對決，陳仕朋談到昨天敗投主因，說得很直接：「他們打得好啊。」

陳仕朋去年對戰獅隊6場投出3勝、防禦率1.95，昨天再次交手卻被打爆，只投1.1局退場，被揮出10支安打，包括林安可3分砲，失8分全是自責分，悍將終場4：11落敗。

陳仕朋表示，獅隊從熱身賽起，調整狀況就不錯，昨天首局積極攻擊，自己想搶好球數的球都被掌握，不知對方打擊策略，結果就是被安打。

他說：「自己狀況其實不錯，有些球的進壘位置也不差，投球策略還可做些修正，再看影片找出問題。」

陳仕朋指出，今年正常春訓、調整不錯，有在軌道上，過去開季前幾戰比較有狀況，是必須面對的課題，現在就是好好調整下次出賽，畢竟昨天才第一場而已。

悍將王牌投手江少慶趕不上開季，陳仕朋認為壓力還好，他說：「球隊還有很多年輕好手，希望自己扮演不一樣的角色，換我帶領他們解決問題。」

富邦悍將 陳仕朋

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