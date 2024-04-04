中職／林岳平看花蓮強震有感 堅持出賽鼓舞在地民眾

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花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，中職新球季花蓮賽事將於4月16日登場，當周安排5場比賽，統一獅隊總教練林岳平今天表示，如果條件允許，希望可以正常比賽，他說：「花蓮有難，更應鼓舞在地民眾。」

味全龍、台鋼雄鷹隊將於4月16、17日在花蓮球場進行2連戰，統一獅、富邦悍將隊19日起進行3連戰。

林岳平表示，希望用運動表現激勵受災民眾，這個時候就是應該這樣做，藉由中職比賽也可以把外 縣市球迷帶到花蓮，讓他們了解當地狀況，也要看看能不能發起捐款活動，幫助災民重建。

中職過去花蓮比賽都由聯盟、花蓮縣政府協商，獅隊已經連續多年前進當地比賽，林岳平認為現在更應前往花蓮。

花蓮因為這次大地震，造成對外交通受阻，獅隊過去住宿的飯店也暫停營業；林岳平表示，球場應該沒問題，主要是交通和住宿，但都可以解決，儘管從南迴公路繞到花蓮會比較辛苦，但這個時候更應用球賽激勵民眾。