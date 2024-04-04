快訊

上班遇7.2強震！車遭落石砸中翹起 太魯閣晶英員工獲救憶驚恐瞬間：以為快沒命

中職／林岳平看花蓮強震有感 堅持出賽鼓舞在地民眾

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
中職新球季花蓮賽事將於4月16日登場，統一獅隊總教練林岳平認為只要條件允許希望能正常打。 圖／統一獅隊提供(資料照)
中職新球季花蓮賽事將於4月16日登場，統一獅隊總教練林岳平認為只要條件允許希望能正常打。 圖／統一獅隊提供(資料照)

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，中職新球季花蓮賽事將於4月16日登場，當周安排5場比賽，統一獅隊總教練林岳平今天表示，如果條件允許，希望可以正常比賽，他說：「花蓮有難，更應鼓舞在地民眾。」

味全龍、台鋼雄鷹隊將於4月16、17日在花蓮球場進行2連戰，統一獅、富邦悍將隊19日起進行3連戰。

林岳平表示，希望用運動表現激勵受災民眾，這個時候就是應該這樣做，藉由中職比賽也可以把外 縣市球迷帶到花蓮，讓他們了解當地狀況，也要看看能不能發起捐款活動，幫助災民重建。

中職過去花蓮比賽都由聯盟、花蓮縣政府協商，獅隊已經連續多年前進當地比賽，林岳平認為現在更應前往花蓮。

花蓮因為這次大地震，造成對外交通受阻，獅隊過去住宿的飯店也暫停營業；林岳平表示，球場應該沒問題，主要是交通和住宿，但都可以解決，儘管從南迴公路繞到花蓮會比較辛苦，但這個時候更應用球賽激勵民眾。

中職 林岳平 統一獅

延伸閱讀

花蓮大震災情慘重 國民黨團宣布捐百萬元賑災

比0206地震還嚴重 花蓮旅宿業者嘆連假訂房剩1成

中職／獅隊林安可狀態火燙單場4打點 賽前甚至擊落小鳥

中職／陳重廷熱身賽敲超前轟 獅隊洋投裴瑞茲中繼飆速

相關新聞

中職／洪一中執教生涯4個時期 首戰都是贏家

台鋼雄鷹隊史一軍首戰在大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟隊，總教練洪一中拿下執教生涯第992勝，值得一提的是，洪總執教生涯4個時期，首戰都贏球。 2004年季中洪一中接任La new熊隊兵符，當年6月1

U18東岸聯盟／普門李致霖先發7局無安打 選秀挑戰2輪

U18東岸聯盟棒球賽普門中學與玉里高中交手都派出王牌投手先發，普門李致霖投出7局無安打比賽，率隊以4比0搶勝、展現出色投...

中職／林岳平看花蓮強震有感 堅持出賽鼓舞在地民眾

花蓮昨天發生芮氏規模7.2強震，中職新球季花蓮賽事將於4月16日登場，當周安排5場比賽，統一獅隊總教練林岳平今天表示，如...

中職／虎父無犬女！藍波女兒潔潔應援首秀超香 網驚呼很會跳

富邦悍將隊昨天迎接新賽季主場開幕戰，3局打完就陷入2：11大幅落後，不過球迷們仍賣力應援，展現超越勝負的感動，台灣「舞蹈教父」藍波也來看球，與擔任啦啦隊「Fubon Angels」練習生的女兒潔潔（藍

U18東岸聯盟／善化聯隊黃贊維是練習狂 教練得叫他踩煞車

U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊捕手黃贊維今天打擊沒發揮但蹲捕穩軍心，教練蔡成賢透露黃贊維認真，常常特訓到晚上10時要教練踩...

U18東岸聯盟／善化聯隊邱冠傑先發勝 被看好投破150公里

U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊單日第2戰與美和中學交手，善化聯隊先發投手邱冠傑5局失3分，率隊以4比3搶勝；邱冠傑潛力佳要...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。