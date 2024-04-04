U18東岸聯盟／玉里張宥謙先發球探追蹤 想先拚國手夢

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U18東岸聯盟棒球賽玉里高中王牌投手張宥謙休息1天再度先發，今天對普門中學投6局3責失分、最快球速146公里吞敗投；張宥謙未來性受期待，是否選秀還在考慮，想要先拚青棒國手資格。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽玉里高中投打二刀好手張宥謙今天與普門中學比賽，擔任先發投手、扛3棒，投6局失掉4分（3分責失分），打線沒有幫忙，球隊終場以0比4吞敗、張宥謙承擔敗投，打擊方面也沒有安打表現。

張宥謙表示，因為休息天數沒有很多，今天身體還是有一點疲勞，策略是丟給打者打，有幾顆球被打得滿扎實的，也是需要再提升的地方。

張宥謙高中階段球速不斷提升，高一時最快球速約142公里，去年底黑豹旗青棒賽最快球速被測到有148公里，除了直球、滑球、曲球、變速和指叉球外，為了提升對於左打者的威脅性，自己摸索嘗試練成螃蟹球。

雖然目前還是投打二刀出賽，但張宥謙自評打擊沒有到十分出色，未來傾向投球發展，近期也有加強下盤的運用，幫助投球時的控球。

高三的張宥謙只要登板就是球探追蹤的焦點選手，他表示，有跟教練討論過未來走向，旅外也是想法，但如果想要拚旅外，球速和身材可能都需要再提升。

張宥謙表示，是否投入中職選秀要等青棒國手選拔賽玉山盃結束後才會確定，從小到大沒有當過國手，希望能拚國手資格，「這是夢想，想要為國爭光。」