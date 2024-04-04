快訊

MLB／終於！大谷翔平開季第41打席敲首轟 兌現承諾兼紀錄

不在乎全球前2%頂尖科學家？提高教授薪水才能改變影響力

避免寶林中毒案再次發生 百貨商場還能多做什麼把關？

中職／洪一中執教生涯4個時期 首戰都是贏家

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼雄鷹總教練洪一中拿下執教生涯第992勝。 中央社
台鋼雄鷹總教練洪一中拿下執教生涯第992勝。 中央社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台鋼雄鷹隊史一軍首戰在大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟隊，總教練洪一中拿下執教生涯第992勝，值得一提的是，洪總執教生涯4個時期，首戰都贏球。

2004年季中洪一中接任La new熊隊兵符，當年6月19日執教首戰在澄清湖球場，熊隊以9：3扳倒統一獅隊，洪總奪下執教生涯首勝。

2010年他轉任二軍總教練，隔年球隊搬到桃園球場，並更名為Lamigo桃猿隊，他回一軍執掌兵符，該季首戰3月20日在洲際球場，桃猿以11：4大勝興農牛隊。

2020年洪總轉戰富邦悍將隊，首戰是4月14日在洲際球場，以3：1擊退兄弟，加上昨天於大巨蛋戰勝兄弟，洪總執教生涯4個時期，首戰都拿到勝利。

台鋼雄鷹 洪一中

相關新聞

中職／洪一中執教生涯4個時期 首戰都是贏家

台鋼雄鷹隊史一軍首戰在大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟隊，總教練洪一中拿下執教生涯第992勝，值得一提的是，洪總執教生涯4個時期，首戰都贏球。 2004年季中洪一中接任La new熊隊兵符，當年6月1

中職／致勝安助雄鷹奪隊史首勝 王柏融：這份榮譽讓我感動

王柏融昨天敲出致勝安打，幫助台鋼雄鷹隊在隊史一軍首戰，就奪下勝利。王柏融賽後獲選單場MVP，也在社群媒體上感性發文。 昨天是王柏融結束5年旅日生涯後，首度在職棒例行賽出賽，他全場5打數僅1安打，

中職／伍鐸達成150場先發繳好投 率龍1分險勝桃猿

味全龍洋投伍鐸達成中職生涯第150先發，今天5局無責失分奪下勝投，加上陳品捷的超前安率隊以2比1擊敗樂天桃猿；龍隊新秀劉...

中職／一日三地比賽 大巨蛋「震」撼開打

昨規模7.2大地震是台北大巨蛋啟用後首次「震」撼教育，經檢查後主結構無損，晚上中職賽程照樣舉行，賽前天母、新莊、大巨蛋三...

中職／獅隊林安可狀態火燙單場4打點 賽前甚至擊落小鳥

靠著林安可單場4分打點帶領下，中職統一獅今天以11比4擊敗富邦悍將。不過，林安可在賽前打擊練習發生誤擊小鳥的插曲，他也搞...

中職／聽到應援好驚喜 前兄弟連線打回雄鷹第1分

台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗中信兄弟隊，隊史首戰就拿下勝利，前兄弟打者陳文杰、杜家明感謝兄弟球迷為自己的應援，不過兩人連線...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。