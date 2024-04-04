中職／洪一中執教生涯4個時期 首戰都是贏家
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台鋼雄鷹隊史一軍首戰在大巨蛋以4：1擊敗中信兄弟隊，總教練洪一中拿下執教生涯第992勝，值得一提的是，洪總執教生涯4個時期，首戰都贏球。
2004年季中洪一中接任La new熊隊兵符，當年6月19日執教首戰在澄清湖球場，熊隊以9：3扳倒統一獅隊，洪總奪下執教生涯首勝。
2010年他轉任二軍總教練，隔年球隊搬到桃園球場，並更名為Lamigo桃猿隊，他回一軍執掌兵符，該季首戰3月20日在洲際球場，桃猿以11：4大勝興農牛隊。
2020年洪總轉戰富邦悍將隊，首戰是4月14日在洲際球場，以3：1擊退兄弟，加上昨天於大巨蛋戰勝兄弟，洪總執教生涯4個時期，首戰都拿到勝利。
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