中職／伍鐸達成150場先發 率龍2比1擊敗桃猿

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

味全龍洋投伍鐸達成中職生涯第150先發，今天5局無責失分奪下勝投，加上陳品捷的超前安率隊以2比1擊敗樂天桃猿；龍隊新秀劉俊緯一軍初亮相就是先發，生涯首打席首安就出爐。

中職樂天桃猿隊今天以天母棒球場為主場迎戰味全龍隊，這是樂天桃猿首場以桃園棒球場之外球場擔任主場的比賽，龍隊則是第2度在天母棒球場擔任客隊。

龍隊去年首輪選進新秀劉俊緯，沒想到他一軍初亮相就是先發出賽，今天打9棒、守游擊，2局上首打席從桃猿隊洋投霸威斯（Manny Banuelos）手中敲出中職生涯首安。

龍隊開賽就有攻勢，1局上1人出局後李凱威敲出安打，劉基鴻選到四壞保送，吉力吉撈．鞏冠遭觸身球保送，郭嚴文高飛犧牲打送回團隊第1分。

龍隊5局上再有分數進帳，2人出局後吉力吉撈．鞏冠敲出安打，郭嚴文跑出內野安打，陳品捷補上安打送回球隊第2分，陳品捷單場1安1打點、為勝利打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊先發投手洋投伍鐸（Bryan Woodall）前3局雖都有被敲出安打，但沒有失分，4局下1人出局後被廖健富敲出二壘打，朱育賢敲出內野高飛球造成龍隊守備失誤，2人出局後再被邱丹敲出安打掉分。

伍鐸今天總計用67球投5局，被敲7支安打，投出1次三振、沒有四死球保送，失掉1分非責失分，拿下個人本季首勝，也是中職生涯第67勝；今天同時也是伍鐸中職生涯的第150場先發、為聯盟史上第10人。

桃猿野手林耀煌今年首度開季一軍出發，3月30日一軍初亮相，今天先發出賽打9棒、守左外野，3局下敲出個人中職生涯首安。