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中職／本來不是投這場…江承諺6局好投寫雄鷹歷史

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒台鋼雄鷹隊史首戰，由左投江承諺掛帥先發，投出球隊第1球，而四棒魔鷹則是擊出隊史首安。記者蘇健忠／攝影
中華職棒台鋼雄鷹隊史首戰，由左投江承諺掛帥先發，投出球隊第1球，而四棒魔鷹則是擊出隊史首安。記者蘇健忠／攝影

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台鋼雄鷹隊今天以4：1擊敗中信兄弟，隊史首戰就拿下勝利，先發投手江承諺6局失1分非責失的表現，被總教練洪一中點名關鍵，江承諺更透露，自己原本不是投這一場，「周日接到電話才知道。」

江承諺以74球投滿6局，被敲4支安打，但唯一失分是在隊友失誤後，不算責失，隨著7局上王柏融打回超前分，成為隊史第一位勝利投手，洪總稱讚：「他本來不是這場先發，但是臨危受命，表現得可圈可點。」

洪總此話怎解？雄鷹原訂首戰在3月31日，結果比賽因雨延期，該役先發投手伍祐城輪值向後調整，江承諺表示，自己也不是原訂今天先發，但後來才收到指令，要扛起隊史首戰，投出隊史第1球，「很開心有這個榮幸跟機會。」

對於6局下丟掉的那1分，江承諺表示，自己沒有被失誤影響，對決王威晨的策略有成功，但還是被他敲出安打，「有點可惜，那球落點比較剛好。」

拿下隊史第1個勝投，也是江承諺生涯第35勝，他表示，跟過去最大不同就是自己換了個環境，「今天登板就是保持18歲的心態，也有點被年輕隊友影響到。」

台鋼雄鷹 王柏融

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