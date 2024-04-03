中職／巨蛋打球很熟悉 王柏融敲安比1：非常振奮

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重返台灣的第一戰，「台鋼大王」王柏融就敲出相隔2000天的中職安打，幫助台鋼雄鷹隊以4：1擊敗中信兄弟隊，敲回勝利打點成為單場MVP，上壘時伸長手臂比出了「1」，他說：「當下心情非常興奮、振奮。」

王柏融在熱身賽後段安打才開張，今天例行賽首戰前3打席也繳白卷，但7局上的適時安打，為雄鷹取得2：1領先，且一路領先到底。

王柏融表示，畢竟是球隊的第1場比賽，當下壘上有人，自己剛好能夠送回來，「幫助球隊打回超前分。」所以才有比較振奮的動作。

久違再回到中職賽場，王柏融表示，自己其實很習慣，因為跟日職火腿隊主場一樣都是巨蛋，觀眾也很多，但在家鄉打球還是多了點興奮感，「節奏上還要適應一下，台灣跟日本還是有些差異。」