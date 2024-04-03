圖輯／中職：台鋼雄鷹4:1勝中信兄弟 王柏融獲MVP
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中職晚上在大巨蛋進行台鋼雄鷹對中信兄弟之戰，台鋼雄鷹以4:1勝中信兄弟，台鋼雄鷹首戰即獲得首勝。打下超前分的王柏融獲選為單場MVP，球員在賽後相互打氣加油，慶祝勝利。
雄鷹雖是新成立球隊，今天出賽成員幾乎都有一軍經驗，來自日職的魔鷹在2局上敲出隊史第1支安打，6局上則是陳文杰敲出安打後演出盜壘成功，2出局、一壘有人時，杜家明的適時安打敲回隊史第1分打點，陳文杰也跑回首得分。
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