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中職／地震從睡夢中驚醒 悍將洋投布藍登：太瘋狂了

中央社／ 新北3日電
富邦悍將隊洋投布藍登(資料照)。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投布藍登(資料照)。圖／富邦悍將隊提供

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花蓮近海今天發生規模7.2地震，全台有感。首度來台打球的中職富邦悍將洋投布藍登（Brandon Brennan）透露，當下從睡夢中驚醒，直呼太瘋狂了。

根據中央氣象署資訊，今天花蓮上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，最大震度6強，劇烈搖晃全台有感。

出生自美國加州的布藍登，過往其實已經有地震經驗，只是今天花蓮發生芮氏規模7.2地震，讓他直言是人生體驗過最強烈的地震，並數度表示「真的太瘋狂了」。

有趣的是，布藍登察覺地震的過程也很離奇，他回憶當下自己正在睡覺，沒想到卻在夢中有人告訴他「地震了」，接著睜開眼睛就發現房子在晃，加上還有餘震關係，布藍登索性在外面泡咖啡來喝。

很多朋友、家人傳訊息關心布藍登的狀況，包含他的兒子、老婆等，布藍登也逐一報平安，「希望花蓮的人們一切平安，我也會盡我所能幫助這個社會。」過往曾有中職球隊的洋將被地震嚇到離台，而布藍登笑說，不會因此想要離開。

故鄉在花蓮的統一獅年輕小將林佳緯則透露，早上起床看到手機的家庭群組說，有東西倒掉，「花蓮本來就比較多地震，當然希望大家都平安。」

重回6隊規模的中職，今天在天母、新莊及大巨蛋三地開打，賽前也與球迷進行默哀祈禱，期望逝者安息、傷者早日康復，中職會長蔡其昌在致詞時提到，希望台灣加油。

中職 富邦悍將 統一獅

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