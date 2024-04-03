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中職／為地震受災戶祈福 三地賽前球員同默哀
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
今天上午7點58分，台灣花蓮近海發生規模7.3強震，中華職棒三場賽事雖然正常開打，但賽前聯盟與六球團特別攜手，共同舉行1分鐘默哀儀式，為台灣祈福。
中華職棒表示，今早的強震造成許多國人同胞的災損與傷亡，中華職棒與六球團在今日賽前，與天母、新莊、大巨蛋三地所有球迷朋友進行默哀祈禱，願逝者安息、傷者早日康復，台灣平安。
中華職棒過去曾因921大地震延賽，但今天的地震經檢查後，各棒球場並未受到損傷，因此比賽仍如期舉行，球員也一起為受災戶祈禱，兄弟洋投艾士特也很關心：「希望大家都沒事。」
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