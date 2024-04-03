快訊

東華大學實驗室火勢擴大！伴隨爆炸聲燒至下樓層教室 目擊者：如高空煙火

角度再增5公分！花蓮天王星大樓持續傾斜 指揮所後退至200公尺

全台搖晃！花蓮7.2大地震 截止晚間7時30分餘震近200起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／雄鷹首安首戰就誕生 魔鷹棒打德保拉隊史留名

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
台鋼雄鷹魔鷹。記者蘇健忠／攝影
台鋼雄鷹魔鷹。記者蘇健忠／攝影

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台鋼雄鷹成軍後在一軍的隊史首戰，先遇到下雨延賽，今天早上又碰到大地震，所幸晚場在台北大巨蛋之戰仍正常舉行，洋將魔鷹也在2局上敲出隊史首安，在一壘舉起球團準備好的牌子留念。

台鋼雄鷹今年升上一軍，隊史首戰原本落在3月31日對戰樂天桃猿，但因當天大雨導致新莊棒球場無法比賽，往後延期，而今天在大巨蛋與中信兄弟之戰成為實際首戰，雖沒遇到下雨，早上的大地震也讓球員嚇了一跳，但比賽不受影響。

雄鷹打線在1局上遭到德保拉壓制，三上三下，曾子祐、陳文杰都遭到三振，王柏融則是敲出中外野飛球出局，不過2局上第4棒魔鷹在1好1壞下敲出中外野平飛安打，為自己在隊史留名。

迎接隊史第一年一軍賽季，台鋼雄鷹推出「群鷹五首」預測活動，「隊史首支安打」、「隊史首支全壘打」、「隊史首次盜壘成功」、「隊史首位勝投」、「隊史首位單場MVP」，單項準確預測，有機會獲得台鋼雄鷹澄清湖主場季票資格、紀錄達成選手簽名球1顆與個人商品1個，還有機會擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓。

台鋼雄鷹 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／洪總大推鄧愷威的巨人教練金句 雄鷹首戰就是要土投

中職／橫跨35年的元年鷹雄 齊聚台鋼雄鷹開幕戰

中職／大巨蛋遇大地震無大礙 晚場賽事傾向正常舉行

中職／雙北1日3戰登場 雄鷹隊史第一球交給江承諺

相關新聞

中職／雄鷹首安首戰就誕生 魔鷹棒打德保拉隊史留名

台鋼雄鷹成軍後在一軍的隊史首戰，先遇到下雨延賽，今天早上又碰到大地震，所幸晚場在台北大巨蛋之戰仍正常舉行，洋將魔鷹也在2...

中職／3分砲！林安可領獅跳第一支舞 悍將2局狂失8分

統一獅隊曾因為林安可取消的開轟舞傳統，今年在隊長陳傑憲登高一呼重新復活，結果本季首轟就是林安可敲出，今天對富邦悍將的一發...

中職／地震！兄弟洋投嚇一跳 平野惠一倒頭繼續睡

今早在台灣近海發生的規模7.2有感地震，初體驗的中職洋將倍受震撼，中信兄弟洋投艾士特第一反應是拿起手機紀錄，教頭平野惠一...

中職／地震！江坤宇衣衫不整衝下樓 兄弟罕見齊吃早餐

今早在台灣近海發生的規模7.2有感地震，不僅讓中職洋將嚇一大跳，本土球員也受驚，2000年出生的江坤宇、曾頌恩就直呼，這...

中職／大地震嚇到PS女孩 邊荷律用中文說「超可怕」

中信兄弟隊在台北大巨蛋的第一場主場賽事，雖遇到今早規模7.2強震，但仍如期開打，啦啦隊Passion Sisters成員...

中職／洪總大推鄧愷威的巨人教練金句 雄鷹首戰就是要土投

台鋼雄鷹成軍後的隊史首戰原訂在3月31日，卻因雨延賽，今天作客台北大巨蛋對中信兄弟，反成為隊史首戰，先發投手從伍祐城換成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。