中職／雄鷹首安首戰就誕生 魔鷹棒打德保拉隊史留名

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台鋼雄鷹成軍後在一軍的隊史首戰，先遇到下雨延賽，今天早上又碰到大地震，所幸晚場在台北大巨蛋之戰仍正常舉行，洋將魔鷹也在2局上敲出隊史首安，在一壘舉起球團準備好的牌子留念。

台鋼雄鷹今年升上一軍，隊史首戰原本落在3月31日對戰樂天桃猿，但因當天大雨導致新莊棒球場無法比賽，往後延期，而今天在大巨蛋與中信兄弟之戰成為實際首戰，雖沒遇到下雨，早上的大地震也讓球員嚇了一跳，但比賽不受影響。

雄鷹打線在1局上遭到德保拉壓制，三上三下，曾子祐、陳文杰都遭到三振，王柏融則是敲出中外野飛球出局，不過2局上第4棒魔鷹在1好1壞下敲出中外野平飛安打，為自己在隊史留名。

迎接隊史第一年一軍賽季，台鋼雄鷹推出「群鷹五首」預測活動，「隊史首支安打」、「隊史首支全壘打」、「隊史首次盜壘成功」、「隊史首位勝投」、「隊史首位單場MVP」，單項準確預測，有機會獲得台鋼雄鷹澄清湖主場季票資格、紀錄達成選手簽名球1顆與個人商品1個，還有機會擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓。