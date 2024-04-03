U18東岸聯盟／穀保家商黃仲翔7局9K好投 旅外選秀評估中
▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報
U18東岸聯盟棒球賽穀保家商高三投手黃仲翔先發7局9K無失分，球隊延長賽以2比4不敵善化聯隊，但總教練鄭志強稱讚黃仲翔又更穩定，也透露有國外球探詢問，是否選秀還要再考慮。
U18東岸聯盟棒球賽穀保家商今天與善化聯隊交手，派出高三投手黃仲翔先發，黃仲翔今天用91球投7局，僅被敲出1支安打，投出9次三振、無失分，最快球速146公里，但打線沒有幫忙。
穀保家商今天與善化聯隊鏖戰至突破僵局制第8局，善化聯隊8局上攻下4分，穀保家商8局下追回2分，但攻勢沒有延續吞敗。
穀保家商總教練鄭志強表示，黃仲翔今天先發表現不錯，黃仲翔是球隊的主力先發投手，先前木棒聯賽時面對得點圈有人時可能還會太過急躁，但今天先發看到他又更進步，有危機時懂得放慢腳步。
鄭志強也提到，黃仲翔今年高三，目前也有國外的球探在追蹤，對於畢業要挑戰旅外機會或者參加中職選秀還在評估中，但近期出賽有穩定表現，也會為自己加分。
今天打線發揮不如預期，鄭志強表示，開賽得點圈有人機會沒有把握住，今天善化聯隊採用投手車輪戰，也有提醒打適應投手的速度要更快。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言