中職／橫跨35年的元年鷹雄 齊聚台鋼雄鷹開幕戰

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今年中華職棒正式迎接回到六隊的規模。2024年4月5日，是台鋼雄鷹隊元年在高雄澄清湖主場開幕戰的重要日子，35年前中華職棒開打，當天出賽的選手不少人仍在職棒圈打拚，雄鷹團隊中就有4人，當天將由總教練洪一中領軍受邀擔任特別嘉賓。

職棒元年開幕日，進行了兄弟對統一、味全對三商兩場比賽，總計吸引了超過2萬名觀眾（1萬4350人加5783人），正式掀起了台灣的職棒熱潮。

4位參與台鋼雄鷹元年建軍，貢獻良多的教練以及球探，同時也曾在35年前的職棒元年開幕日出賽，在這個創隊歷程中特別的日子，台鋼雄鷹球團特別於開幕戰邀請他們齊聚現場，向他們致敬，並接受現場球迷的掌聲以及喝采。

同時在4月5日的開幕戰當天，球團也特別設計了具一款有特殊紀念意義的雄鷹元年紀念球做為首場賽事的比賽用球。

開幕日的特別嘉賓介紹 : (1)台鋼雄鷹一軍總教練洪一中 職棒元年開幕戰兄弟象隊第三棒、捕手(4打數1安打、1分打點、三壘安打) (2)台鋼雄鷹二軍總教練林振賢 職棒元年開幕日三商虎隊先發第六棒、中外野手(4打數2安打) (3)台鋼雄鷹球探長杜福明 職棒元年開幕戰統一獅隊先發投手，同時也以6.1局1失分，成為中華職棒史上第一位勝利投手，名留史上。 (4)台鋼雄鷹客座捕手教練林百亨 職棒元年開幕戰兄弟象隊第七棒、一壘手(2打數0安打)