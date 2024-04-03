中職／地震！兄弟洋投嚇一跳 平野惠一倒頭繼續睡

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

今早在台灣近海發生的規模7.2有感地震，初體驗的中職洋將倍受震撼，中信兄弟洋投艾士特第一反應是拿起手機紀錄，教頭平野惠一倒是老神在在，來自日本的他見識過不少大地震，倒頭繼續睡。

出身美國的艾士特過去在波多黎各冬季聯盟打拚時，也曾遇過大到把自己搖醒的地震，「但今天是我經歷過最大的地震，第一反應是先拿手機，才能夠查新聞，後來也錄到有趣的影片。」艾士特特別拿出手機，向記者展示他拍到房間畫作大幅度搖晃的影片。

另一名洋將猛登打電話給艾士特尋求協助，住在11樓的兩人不知該怎麼做，只好留在原地等待地震過去，受訪時艾士特也順便請教記者，遇到地震該怎麼避難。

平野惠一過去在日本遇到過更大的地震，今天早上雖然被地震搖醒，但想想自己衣服還沒穿好，乾脆「放棄」，躺在床上繼續睡，「地震過後訊息、電話不停，很多日本親友來聯繫，可能到現在也都還有人在聯絡。」

艾士特在中職初登板中繼0.1局、掉1分，原因是熱身賽的最後一戰到預計例行賽先發，中間間隔時間太久，因此以中繼方式上場調整；艾士特表示，沒有在大巨蛋投過球，才希望適應一下，球場感覺跟洲際主場很像，但是有燈光要適應，球迷的聲音也因為封閉球場的關係，變得更大聲。