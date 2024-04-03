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中職／大地震嚇到PS女孩 邊荷律用中文說「超可怕」

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。圖／宏將多利安國際提供
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。圖／宏將多利安國際提供

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

中信兄弟隊在台北大巨蛋的第一場主場賽事，雖遇到今早規模7.2強震，但仍如期開打，啦啦隊Passion Sisters成員今進大巨蛋應援，外籍成員邊荷律、李丹妃都被地震嚇到，用中文異口同聲說：「超可怕！」

來自南韓的邊荷律表示，在家鄉比較少遇到地震，今天早上的地震規模很大、很可怕，家人也紛紛向她聯繫確認安危，打開電視看到各地災情很擔心，希望大家都平安。

峮峮則表示，這應該是她遇過最大的地震，第一時間反應是先跳起來穿衣服，然後跑到窗戶邊觀望，但家中的寵物全都跑不見蹤影，「可能他們被我跳起來的動作嚇到。」

而住在23樓的短今則苦笑說，自己一邊要拯救家中物品，一邊擔心安危，加上電梯遇到地震沒啟動，扛著行李只花10分鐘就走下樓，今天下班後可能又要爬樓梯回家。

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟 啦啦隊

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