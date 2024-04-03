中職／悍將啦啦隊紅髮安娜化身美人魚露蜜臀 網：我溺水了
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富邦悍將啦啦隊成員紅髮安娜近日分享水中攝影照，她穿上知名時裝品牌Calvin Klein（CK）的運動內衣，展現性感身體曲線，畫面相當唯美，網友也紛紛留言：「太誇張了！」
安娜在個人IG發文並配圖寫道，「溺水了，就讓我來幫你CPR，在水裡，我依然是你的CK超人。」圖中可見，頂著招牌紅髮的安娜在水中仍用眼神散發魅力，性感蜜桃臀更是特別吸睛，彷彿美人魚般美麗。
貼文曝光後，網友們湧入留言區表示，「太誇張了」、「怎麽有美人魚」、「我溺水了」、「快要窒息了」、「突然不會游泳，需要人救」。
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