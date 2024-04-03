中職／味全龍公布談薪 吉力吉撈領頭5人獲複數年約
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拿下去年冠軍的味全龍球團，今天公布談薪結果，5名球員簽下複數年合約，其中吉力吉撈.鞏冠更達成3年複數年合約共識，今年度月薪58萬，後續有機會達70萬以上。
味全龍回歸首位選秀狀元劉基鴻取得安打王殊榮，與球團達成2年複數年合約共識，今年度月薪33萬，後續有機會達40萬以上。
蔣少宏首度獲得捕手金手套獎，與球團達成2年複數年合約共識，今年度月薪22萬，後續依表現調薪。
陳冠偉在中繼後援防線表現優異，與球團達成2年複數年合約共識，今年度月薪35萬，後續依表現調薪。
劉時豪去年度行使自由球員權利，也與球團達成2年複數年合約共識。
另外，野手方面，張政禹月薪17萬，月薪增2萬；林孝程月薪14萬，月薪增4萬，拿莫．伊漾月薪15.5萬，月薪增3.5萬。
投手方面，台灣大賽MVP徐若熙月薪28萬，月薪增8萬；郭郁政月薪23萬，月薪增2萬；呂詠臻月薪14萬，月薪增4萬；吳俊杰月薪10.5萬，月薪增2萬。
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