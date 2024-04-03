中職／味全龍公布談薪 吉力吉撈領頭5人獲複數年約

台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」因大跳「葉保弟應援曲」魔性舞蹈，成為當今話題最多的中職啦啦隊。不過人紅是非多，隨球季正式開打，有網友挖出她5年前大學時期受訪畫面，因長相與現在有所不同，引發網友熱烈討論。

2024-04-03 15:03