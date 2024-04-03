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中職／人生第一次遇地震！兄弟啦啦隊邊荷律怕到完全不敢動

聯合新聞網／ 綜合報導
兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律。 截圖自邊荷律IG
兄弟啦啦隊韓籍成員邊荷律。 截圖自邊荷律IG

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

中信兄弟隊今天要在台北大巨蛋，迎接新賽季主場開幕戰，25位啦啦隊女孩全員登場，包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容，小迪、儀諪、汶汶、夏蕾、怡琪、Wendy、少鹽及2名韓籍成員邊荷律與李丹妃。

台灣今天發生大地震，PS女孩們被嚇到驚醒，紛紛在共同群組報平安。人氣成員峮峮從床上跳起，第一時刻套上衣服準備往外衝，平靜後表示，很幸運啦啦隊生涯有機會在台北大巨蛋應援，跟球迷們一起寫下歷史性一刻。短今則說，早上從23樓扛行李箱到B1，開幕戰還沒開打就熱血沸騰，渾身都是勁！

台灣小姐冠軍曼容前往大巨蛋路上時，不間斷聽到消防車和救護車聲音，表示希望大家都平安健康，活著是幸福的，把每天當最後一天努力。香港成員小迪則提到，早上的地震確實讓人不安，經歷這樣的挑戰，我們依然保持希望和勇氣，非常期待看到滿滿的觀眾席和球員們的鬥志，希望各地居民安全。

前女團成員夏蕾起床時邊聽應援複習，邊整理妝髮，想著用正式生身分站在大巨蛋和球迷們見面，沒想到地震一來，嚇到擔心今天會活下來嗎？來自南韓的邊荷律則是人生第一次碰上地震，她自曝非常害怕完全不敢動，打開電視看到各地有災情很擔心，希望大家都平安。

中信兄弟球團稍早發聲明指出，比賽照常舉行，「今早，中信兄弟球團與遠雄集團以及中華職棒進行安全巡場，台北大巨蛋為7級以上耐震建築（今台北5級），遠雄也在賽前進行台北大巨蛋全面機電、消防、基構的安全測試，目前一切照常進行。」

邊荷律發了兩則IG限動，描述遇到地震心情：

啦啦隊

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