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U18東岸聯盟／朱盟開轟相挺 陳世展先發變身三振型投手

中央社／ 台東3日電
2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊下勾投手陳世展（左）3日先發5局飆8K無責失分，隊友朱盟（右）開轟火力支援，終場以5比3擊敗壽山高中。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊下勾投手陳世展（左）3日先發5局飆8K無責失分，隊友朱盟（右）開轟火力支援，終場以5比3擊敗壽山高中。中央社

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U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊下勾投手陳世展又進化，強化直球下墜的效果、化身三振王，今天先發5局飆8K無責失分，隊友朱盟開轟火力支援以5比3擊敗壽山高中。

2024年U18東岸聯盟棒球賽台東體中白隊今天與壽山高中交手，台東體中白隊派出下勾投手陳世展先發，開賽連抓10個出局數，直到4局1人出局後隊友守備失誤、跑者盜上二壘，2人出局後被敲出二壘打失分，但三振止血、沒有擴大失分危機。

今天兩隊4局打完1比1戰成平手，5局上東體白隊朱盟開轟、2分砲幫助球隊超前比分，東體白隊7局上再靠著朱盟內野安打、盜壘、失誤、余新喆二壘打、許庭愷安打再添2分保險分。

陳世展投5局僅被敲出1支安打，投出8次三振、失掉1分非責失分，好投壓制拿下勝投；東體白隊總教練陳峰岳表示，陳世展過去是讓打者打不好、製造滾地球靠守備幫忙的類型，但近期強化特色，讓直球下墜的速度更快，就算打者有跟到也容易揮空、進步很多，化身「三振王」。

陳峰岳表示，陳世展目前球速約125公里左右，畢業前可以再增加10公里，要選秀應該是蠻有機會的。

陳世展表示，今天感覺狀態不錯，手指運用特別靈活，近期也都有照著教練開的跑步課表訓練、收到不錯成效。

游擊手朱盟今天守備上有失誤，但用攻擊彌補回來，敲出高中生涯第2轟，直接飛過賓賜棒球場大強，陳峰岳也認為朱盟攻擊表現越來越進步。

棒球 選秀

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