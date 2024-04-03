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中職／差很大？台鋼啦啦隊一粒5年前舊照被翻出 網：嚇到了

聯合新聞網／ 綜合報導
一粒大學時期受訪畫面。截圖自PTT
一粒大學時期受訪畫面。截圖自PTT

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台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」因大跳「葉保弟應援曲」魔性舞蹈，成為當今話題最多的中職啦啦隊。不過人紅是非多，隨球季正式開打，有網友挖出她5年前大學時期受訪畫面，因長相與現在有所不同，引發網友熱烈討論。

一粒大學畢業於輔仁大學，雙主修織品系及法文系，擁有優異的外語能力，多益更達到960分。一粒因外型神似圍棋女神黑嘉嘉，加上賣力應援模樣，人氣水漲船高，IG粉絲數已漲到22萬人。

不過有網友在PTT以「一粒的這張照片嚇到我了」為題，貼出一粒5年前受訪的圖片，並寫道，「最近一直洗一粒，感覺公關公司很努力，結果我剛剛不小心看到這張圖，我嚇到了。」

貼文一出，立刻引發網友們熱議，有人開酸，「你嚇到我了」、「現代醫美原來這麼神奇」、「大學時代看起來還比較老」。不過也有不少人幫一粒說話，「就化妝跟減肥而已，看得出是同個人」、「球迷拍的影片你不看，現場也可以看本人，找一個醜角度舊照是在幹嗎? 」、「妝容跟嬰兒肥還有髮型」。

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