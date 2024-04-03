U18東岸聯盟／善化聯隊秦琮恩中繼解圍 助隊擊敗穀保

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U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊今天與穀保家商交手鏖戰至延長賽第8局，戰術配合搶分以4比2搶勝提升自信；善化聯隊秦琮恩中繼2.2局無失分展現壓制力，也將是之後玉山盃主力投手。

2024年U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊以善化高中為主體，加入白河商工和台南海事球員組成聯隊參賽，今天與勁敵穀保家商交手，善化聯隊先發投手開賽有狀況，換上秦琮恩接替中繼登板化解危機，投2.2局無失分、表現亮眼。

今天兩隊正規7局打完都沒有分數進帳，8局上善化聯隊靠著觸身球保送、失誤、短打戰術配合，一口氣攻下4分、奠定勝基，後援投手張豪幸下半局失掉2分非責失分，沒有擴大失分、替球隊守住勝利。

善化聯隊教練蔡成賢表示，面對勁敵穀保家商，策略是採投手車輪戰，今天投手群表現100分，有把該吃的局數吃下來，可以擊敗穀保家商，對球員的自信心有很大的提升。

蔡成賢表示，此次聯隊選手挑選是為了備戰之後玉山盃選拔賽，白河商工高二投手秦琮恩在縣內賽有看到進步，滑球投得很出色，球速也可以投到約144公里，是之後玉山盃主力投手之一。

秦琮恩少棒沒有打球，國中開始打球先練野手，升上高中後才練投，高一球速約130公里出頭，現在球速已經可達144公里。他笑說，以前有點偷懶，但球速拉上來後也會想要更好，現在有比較認真，之前也曾對穀保家商投球但被打爆，今天算是「復仇成功」。