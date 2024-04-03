快訊

花蓮強震目前7人死亡名單曝光「最年輕31歲」 全台736傷、77受困待救

0403花蓮大地震／搶救最後失聯者…天王星大樓震倒 生命探測儀傳回好消息

火舌竄出濃煙駭人！東華大學實驗室火警爆炸 早上8點延燒至今

U18東岸聯盟／善化聯隊秦琮恩中繼解圍 助隊擊敗穀保

中央社／ 台東3日電
U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊3日與穀保家商交手，善化聯隊先發投手開賽有狀況，換上秦琮恩（圖）接替中繼登板化解危機，投2.2局無失分、表現亮眼。中央社
U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊3日與穀保家商交手，善化聯隊先發投手開賽有狀況，換上秦琮恩（圖）接替中繼登板化解危機，投2.2局無失分、表現亮眼。中央社

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊今天與穀保家商交手鏖戰至延長賽第8局，戰術配合搶分以4比2搶勝提升自信；善化聯隊秦琮恩中繼2.2局無失分展現壓制力，也將是之後玉山盃主力投手。

2024年U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊以善化高中為主體，加入白河商工和台南海事球員組成聯隊參賽，今天與勁敵穀保家商交手，善化聯隊先發投手開賽有狀況，換上秦琮恩接替中繼登板化解危機，投2.2局無失分、表現亮眼。

今天兩隊正規7局打完都沒有分數進帳，8局上善化聯隊靠著觸身球保送、失誤、短打戰術配合，一口氣攻下4分、奠定勝基，後援投手張豪幸下半局失掉2分非責失分，沒有擴大失分、替球隊守住勝利。

善化聯隊教練蔡成賢表示，面對勁敵穀保家商，策略是採投手車輪戰，今天投手群表現100分，有把該吃的局數吃下來，可以擊敗穀保家商，對球員的自信心有很大的提升。

蔡成賢表示，此次聯隊選手挑選是為了備戰之後玉山盃選拔賽，白河商工高二投手秦琮恩在縣內賽有看到進步，滑球投得很出色，球速也可以投到約144公里，是之後玉山盃主力投手之一。

秦琮恩少棒沒有打球，國中開始打球先練野手，升上高中後才練投，高一球速約130公里出頭，現在球速已經可達144公里。他笑說，以前有點偷懶，但球速拉上來後也會想要更好，現在有比較認真，之前也曾對穀保家商投球但被打爆，今天算是「復仇成功」。

玉山盃 球速 穀保家商

延伸閱讀

U18東岸聯盟／林浩震雙安2打點 教頭讚打擊守備不輸杜禹鋒

U18東岸聯盟／王天穎3安上壘率百分百 助東體紅搶勝

MLB／哈波三響砲破0安低潮 必贏多比賽中抵達就中繼4局

日職／宋家豪連2戰中繼成功 達成日職生涯300場出賽

相關新聞

中職／兄弟宣布大巨蛋晚場正常打 手扶梯、電梯暫停運轉

中信兄弟隊迎來開季的首場主場賽事，然而早上台灣近海的規模7.2地震另球迷擔憂，兄弟球團今天發表聲明，與遠雄集團以及中華職...

中職／味全龍公布談薪 吉力吉撈領頭5人獲複數年約

拿下去年冠軍的味全龍球團，今天公布談薪結果，5名球員簽下複數年合約，其中吉力吉撈.鞏冠更達成3年複數年合約共識，今年度月...

中職／差很大？台鋼啦啦隊一粒5年前舊照被翻出 網：嚇到了

台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」因大跳「葉保弟應援曲」魔性舞蹈，成為當今話題最多的中職啦啦隊。不過人紅是非多，隨球季正式開打，有網友挖出她5年前大學時期受訪畫面，因長相與現在有所不同，引發網友熱烈討論。

中職／人生第一次遇地震！兄弟啦啦隊邊荷律怕到完全不敢動

中信兄弟隊今天要在台北大巨蛋，迎接新賽季主場開幕戰，25位啦啦隊女孩全員登場，包含貴貴、凱蒂、峮峮、短今、希希、小安、白白、晴兒、波波、畇二、盈瑩、妮可、林可、Julia、君白、曼容，小迪、儀諪、汶汶

中職／921大地震嚇跑6洋將 0403地震勾「飛鳥怪象」回憶

台灣近海今天上午發生規模7.2地震，不少球員從睡夢中震醒，今晚3場中職賽事預計正常舉行，中職前一次因地震停賽已是1999...

U18東岸聯盟／善化聯隊秦琮恩中繼解圍 助隊擊敗穀保

U18東岸聯盟棒球賽善化聯隊今天與穀保家商交手鏖戰至延長賽第8局，戰術配合搶分以4比2搶勝提升自信；善化聯隊秦琮恩中繼2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。