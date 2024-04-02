快訊

寶林茶室中毒案+1！13歲女童曾吃粿條 30例個案最新狀況曝

出動無人機拍金門二膽島！陸網友囂張嗆「如無人之境」 金防部說話了

寶林茶室中毒案新事證？王必勝曝這一天有去「代班廚師家裡」採檢

U18東岸聯盟／陳彥丞修正心態 敲關鍵安率麥寮搶勝

中央社／ 台東2日電
2024年U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中2日下午與台東縣聯隊交手，第7局開始採突破僵局制賽事，麥寮靠著高一球員陳彥丞（左）關鍵安打，以7比5搶勝。中央社
2024年U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中2日下午與台東縣聯隊交手，第7局開始採突破僵局制賽事，麥寮靠著高一球員陳彥丞（左）關鍵安打，以7比5搶勝。中央社

U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中今天單日2戰，下午與台東縣聯隊交手，突破僵局制靠著高一球員陳彥丞致勝安以7比5搶勝；陳彥丞本來就具適時一擊能力，修正心態起伏、關鍵時刻建功。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽昨天因為雨勢影響場地狀況，部分賽事受影響延賽，麥寮高中今天一日2戰，上午與羅東高工比賽以2比1搶勝，下午與台東縣聯隊交手。

麥寮與台東縣聯隊比賽6局打完5比5僵持不下，由於比賽已經達約定的2小時，第7局開始採突破僵局制賽事，7局上1人出局後，麥寮靠著陳彥丞關鍵安打送回2分，7局下台東縣聯隊沒能拿下分數吞敗。

麥寮總教練吳秉倫表示，陳彥丞國中時期就是中山國中的中心棒次，本來就是很有能力的打者，但剛升上高中想法有點太多、情緒比較起伏，連帶練球時也有些偏差，但近期修正很多，心態上也比較穩定。

陳彥丞表示，突破僵局制打席沒有多想什麼，只想要把球送到外野，今天雖然單場有2支安打，但自評表現「一般」，還可以更好。

被問起剛升上高中為什麼會有較多的情緒起伏，陳彥丞表示，打不好容易生自己的氣，後來都會找隊友、學長加強訓練、調整動作，目前除了一壘外也有多練外野位置，希望提升競爭力。

棒球

延伸閱讀

U18東岸聯盟／張乙安好投 以林盛恩為樣板二刀流發展

U18東岸聯盟／林軒宇自請登板後援 對決弟弟球隊守勝

U18東岸聯盟／東體白隊林顗勳高中首戰當英雄 再見安增自信

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選抽籤 參選人抽中的號次都滿意

相關新聞

中職／雙北1日3戰登場 雄鷹隊史第一球交給江承諺

中職史上首次三地開打、台鋼雄鷹隊史首戰都在3月31日的一場狂風暴雨中泡湯，紀錄時刻改到4月3日登場，雄鷹先發投手交到左投...

UVL／旅日5年首度披上彰師大戰袍 張育陞傳承經驗

旅日多年的中華隊國手張育陞，上周特別返台加入彰化師大訓練，迎戰明天開打的112學年大專排球聯賽（UVL）公開一級決賽，大...

棒球／名教練鄭英俊猝逝 高苑球員化悲傷為力量搶勝！

高雄高苑工商教練鄭英俊帶隊參加2024東岸聯盟U18棒球錦標賽，未料，今早卻傳出猝逝飯店，球隊化悲傷為力量贏球。台東檢方...

U18東岸聯盟／陳彥丞修正心態 敲關鍵安率麥寮搶勝

U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中今天單日2戰，下午與台東縣聯隊交手，突破僵局制靠著高一球員陳彥丞致勝安以7比5搶勝；陳彥丞本...

U18東岸聯盟／張乙安好投 以林盛恩為樣板二刀流發展

U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與屏東高中交手，派出高一投手張乙安先發，投4局飆出7次三振、無失分，率隊以8比1搶勝。...

U18東岸聯盟／林軒宇自請登板後援 對決弟弟球隊守勝

U18東岸聯盟棒球賽高雄市B隊今天與羅東高工交手，高苑投手林軒宇為了想跟在羅東高工的弟弟同場出賽極力爭取，今天後援投1局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。