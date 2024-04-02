U18東岸聯盟／陳彥丞修正心態 敲關鍵安率麥寮搶勝

U18東岸聯盟棒球賽麥寮高中今天單日2戰，下午與台東縣聯隊交手，突破僵局制靠著高一球員陳彥丞致勝安以7比5搶勝；陳彥丞本來就具適時一擊能力，修正心態起伏、關鍵時刻建功。

2024年U18東岸聯盟棒球錦標賽昨天因為雨勢影響場地狀況，部分賽事受影響延賽，麥寮高中今天一日2戰，上午與羅東高工比賽以2比1搶勝，下午與台東縣聯隊交手。

麥寮與台東縣聯隊比賽6局打完5比5僵持不下，由於比賽已經達約定的2小時，第7局開始採突破僵局制賽事，7局上1人出局後，麥寮靠著陳彥丞關鍵安打送回2分，7局下台東縣聯隊沒能拿下分數吞敗。

麥寮總教練吳秉倫表示，陳彥丞國中時期就是中山國中的中心棒次，本來就是很有能力的打者，但剛升上高中想法有點太多、情緒比較起伏，連帶練球時也有些偏差，但近期修正很多，心態上也比較穩定。

陳彥丞表示，突破僵局制打席沒有多想什麼，只想要把球送到外野，今天雖然單場有2支安打，但自評表現「一般」，還可以更好。

被問起剛升上高中為什麼會有較多的情緒起伏，陳彥丞表示，打不好容易生自己的氣，後來都會找隊友、學長加強訓練、調整動作，目前除了一壘外也有多練外野位置，希望提升競爭力。