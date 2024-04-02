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棒球／名教練鄭英俊猝逝 高苑球員化悲傷為力量搶勝！

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
隨行教練及趕抵台東市立殯儀館的家屬，等待檢警相驗結束後，神情哀傷難過離開殯儀館。記者尤聰光／攝影
隨行教練及趕抵台東市立殯儀館的家屬，等待檢警相驗結束後，神情哀傷難過離開殯儀館。記者尤聰光／攝影

高雄高苑工商教練鄭英俊帶隊參加2024東岸聯盟U18棒球錦標賽，未料，今早卻傳出猝逝飯店，球隊化悲傷為力量贏球。台東檢方下午相驗後，家屬沒有異議，將遺體載往台南老家。

相驗檢察官對於教練死因不願對外做說明，不過，據消息透露死因疑為心肌梗塞所致。隨行教練及趕抵殯儀館家屬，神情都相當哀傷難過，家屬對死因沒有意見，只表示謝謝大家關心。

2024東岸聯盟U18棒球錦標賽1日在台東舉辦，67歲高苑工商教練鄭英俊帶隊參賽，並下榻台東市區一間飯店，原定今天上午9點30分與羅東高工交手，球隊預定7點40分出發至球場。

不過，鄭遲遲都未出現，同行另一名教練林樺慶察覺有異，請隨隊管理叫，但沒有應門，再請飯店人員協助開房門，發現鄭躺臥床上，沒有呼吸心跳，趕緊叫救護車，消防隊緊急送往醫院救治。

警消表示，7點34分接獲通報後，立即將人送往醫院急救，但仍搶救不治。隨後派遣轄區員警前往飯店了解，發現房內並無凌亂，房門也未破壞，初步排他殺疑點，報請地檢署檢察官相驗。

得知教練猝逝消息的球員，心情雖震驚難過，但在其他教練安撫鼓勵下，把悲傷化為力量，最後以4比2搶勝。林樺慶說，由於事發突然，除持續安撫球員，學校明天會再指派1名教練協助。

據了解，鄭英俊在基層棒壇耕耘多年，是相當資深的教練，曾培養出王維中、許基宏、藍寅倫、林樺慶等國家隊與職棒好手，3月31日帶隊至台東參加東岸聯盟U18棒球錦標賽，今突傳憾事。

相驗檢察官對於高雄高苑工商教練鄭英俊死因不願對外做說明。記者尤聰光／攝影
相驗檢察官對於高雄高苑工商教練鄭英俊死因不願對外做說明。記者尤聰光／攝影

高雄高苑工商教練鄭英俊帶隊參加2024東岸聯盟U18棒球錦標賽，未料，今早卻傳出猝逝飯店。圖／翻攝自余政憲臉書
高雄高苑工商教練鄭英俊帶隊參加2024東岸聯盟U18棒球錦標賽，未料，今早卻傳出猝逝飯店。圖／翻攝自余政憲臉書

林樺慶 棒球 高苑工商

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