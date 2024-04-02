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中職／悍將新莊主場美食街23攤位進駐 鐵悍席、鐵粉席續開

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊主場開幕戰即將在明天登場，今天公布升級後的美食商店攤位，多達23家攤位進駐。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊主場開幕戰即將在明天登場，今天公布升級後的美食商店攤位，多達23家攤位進駐。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊主場開幕戰即將在明天登場，新莊棒球場推出豐富的場邊席次，廣受球迷好評的「鐵悍席」、「鐵粉席」在今年將延續開席，聚會派對首選「PARTY ZONE」、大口吃肉大聲吶喊「滿悍席」升級，美食商店也有升級，多達23家攤位進駐。

悍將平日周間主場限定，與球員、女孩近距離接觸絕對不能錯過「鐵悍席」、「鐵粉席」，凡購買每周二A3區鐵悍席票券，可得悍將影像開瓶器一款、100元商品折價券一張、每周三B3區鐵粉席則可獲得FUBON ANGELS影像吊飾一款、100元商品折價券一張，賽後還有專區限定互動見面會，以及實戰簽名球、限量合影的抽獎機會，另購買上半季鐵粉及鐵悍席滿六次，可再享額外全隊簽名球、安久斯實戰球衣、球員年度視覺毛巾、APP點數等好禮抽獎。

三樓席位「Party Zone」更新登場，本年度與東稻家居合作戶外派對主題席位，提供聚會派對首選的專屬空間，適合家庭聚會、企業包場等活動。「滿悍席」今年則和「oh my!原燒日式燒肉」合作，有單人、雙人和四人等不同組合餐，還可以獲得隨餐加贈的「強悍出擊球星餐墊」。

今年度新莊球場美食商店大幅擴編升級，多達23家攤位進駐，包括拉圖爾、樂雅樂、鬍鬚張、豚家、爭鮮 、紅玉滿雞蛋糕 、全家、麥當勞、 摩斯漢堡、comebuy、麻古茶坊、 默爾義式餐廳 、起家雞、本願豆花、達美樂、指有雞飯、繼光香香雞、打卡咖啡、 滷米冷滷味 、 手壹閣千層可頌鯛魚燒 、Faki野食，家族會員還可參加會員專屬美食地圖電子集章活動，收集悍將APP點數。

富邦悍將隊平日周間主場限定，有機會與球員、女孩近距離接觸的「鐵悍席」、「鐵粉席」享有購票禮。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊平日周間主場限定，有機會與球員、女孩近距離接觸的「鐵悍席」、「鐵粉席」享有購票禮。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊平日周間主場限定，有機會與球員、女孩近距離接觸的「鐵悍席」、「鐵粉席」享有購票禮。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊平日周間主場限定，有機會與球員、女孩近距離接觸的「鐵悍席」、「鐵粉席」享有購票禮。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 棒球

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