中職／台北大巨蛋初體驗 王柏融感覺類似熟悉的札幌巨蛋

台鋼雄鷹隊今天在台北大巨蛋練球，後天將和中信兄弟隊交手，進行隊史首戰，「大王」王柏融首次踏進國內巨蛋，他說：「感覺很寬敞，和札幌巨蛋一樣。」

王柏融擁有5年旅日經驗，是巨蛋經驗最多的雄鷹球員，今天練完球後談到感覺，強調地點不一樣而已，一樣都是巨蛋。

他認為台北大巨蛋有點類似札幌巨蛋， 空間算是很大，但一開始看到灰白色座椅，感覺有點怪怪的，後來才比較習慣。

至於台北大巨蛋是否吃球，王柏融表示，這是每座巨蛋都會有的狀況，就看如何適應，要多接一些球才行。