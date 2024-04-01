中職／離開樂天女孩仍有好交情！李多慧見面會主持人竟是她

李多慧近日發行新歌〈HUSH〉，4月4日將舉行兩場見面會，「樂天女孩總隊長」籃籃更在IG轉發見面會邀請函的限時動態，透露即將擔任李多慧粉絲見面會主持人，消息一出，讓粉絲們相當開心。

李多慧新專輯同名曲〈HUSH〉已在各大音源串流平台上架，她也在個人YouTube頻道釋出MV，目前觀看數約15萬人，留言區有不少粉絲送上正面評價。

為宣傳新專輯，李多慧將在台北Legacy Max舉辦2場粉絲見面會，不過此次售票過程引發不小風波，因為全場站票，最貴門票高達2880元，讓人覺得不夠親民。據傳高雄場只賣出26張VIP票，因此被取消，後續補償措施也讓部分粉絲感到不滿意。

主辦方「ULC Presents」為促進買氣，將VIP票券福利「李多慧與4位粉絲合照」改成「李多慧與粉絲一對一合照」，同時所有粉絲都能獲得簽名海報一份，活動結束後李多慧也會在出口親自歡送粉絲，如今更確定請來籃籃擔任活動主持人。