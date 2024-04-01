中職／「小小世界」4月13、14日登場 《粉紅豬小妹》為悍將開球

小小世界真美妙，悍我們一起同歡笑！富邦悍將第二檔主題日「小小世界」將在4月13、14日登場，要把新莊棒球場打造成屬於親子的小小世界，不只有復古又童趣的闖關攤位、充滿笑聲的跳跳氣墊，還有深受小朋友們歡迎的卡通角色《粉紅豬小妹》，由佩佩豬帶着弟弟喬治一同來到新莊棒球場，與悍將家人們一起度過美好又童趣的春季午後！

學齡前小朋友的最愛小夥伴，《粉紅豬小妹》要來到新莊棒球場囉！《粉紅豬小妹》來自於英國，由佩佩豬和弟弟喬治一起歷經有趣的故事，共於全世界180個地區播放，曾獲得英國電影、電視藝術學院最佳學前動畫獎和安錫國際動畫影展最佳電視動畫獎。這次佩佩豬帶着弟弟喬治來為悍將加油打氣，主題日兩天要與家人們一同互動，13日賽前3點30分，佩佩豬和弟弟喬治將在2樓場外舞台舉辦擊掌合照會，邀請大朋友小朋友一起來同樂，14日賽前佩佩豬和弟弟喬治則將為比賽開出最萌好球！

來球場為悍將吶喊，悍將為小小朋友們補充營養，主題日兩天進場，出示內野實體票券或電子票券識別手環即可領取「阿猴原味保久乳」一份，每日數量有限、發完為止。另外14日賽前舞台還有「Bubble Party」泡泡派對表演，用多樣化的泡泡造型演出，帶你體驗歡樂又魔幻的世界！

梅林魔法師們集合，一起來到小小世界同樂吧！主題日兩天推出梅林魔法師家族會員專屬限定活動，包括近距離觀看賽前表演活動及開球的「賽前場內觀禮」；拿起麥克風，來到球場內播報，介紹悍將球員出場的「小小播報員」和在場邊零距離觀賽，為主審送上比賽球的「小小球僮」，超豐富活動等著家人們一起來報名參加，報名方式將透過悍將APP報名，更多活動詳情及報名辦法，請鎖定富邦悍將官方粉絲團。