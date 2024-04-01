中職／統一獅隊第2檔主題日倒數 台南球場好康大放送

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聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場，當周對戰中信兄弟、台鋼雄鷹隊賽事，特別推出「統一獅Ｘ台南400主題日，一起台南世界交陪」，購買內野門票均可兌換統一獅Ｘ台南400聯名T恤一件，購買外野門票均可兌換聯名毛巾一條。

本次購票贈品統一獅Ｘ台南400聯名TEE恤設計以大橘為主題，搭配台南400專屬底紋設計呈現，推出「UNILIONS」及「台南」兩種款式，其中4月9、13日推出「台南」款式，10、12、14日推出「UNILIONS」款式，購買當周賽事內野門票均可兌換，尺寸提供S、Ｍ、Ｌ、XL、2XL、5XL五種選擇，平日賽事將於下午4點開始兌換、周六下午兩點、周日上午11點開始兌換。

因配合球迷尺寸領取及台南棒球場出入口空間有限，避免影響球迷進場速度，Ｔ恤兌換將於右外野廣場進行兌換，將安排足夠兌換攤位數量，以利加速球迷進行兌換，而購買年度季票者，將於台南棒球場大門口季票服務處進行兌換。

統一獅Ｘ台南400聯名毛巾，設計以台南400專屬底紋搭配「台南」字樣設計，凡當週購買外野門票者均可兌換，本項贈品將於外野出入口進場時直接發放。

目前獅隊主場賽事門票於全台統一超商ibon售票系統熱賣中，球迷可多利用預售票系統，提早選購好座位。

統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊年度第2檔主題日將於4月9日至14日登場。圖／統一獅隊提供
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台鋼雄鷹 棒球 統一獅

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