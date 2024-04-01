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謝國城少棒／桃園龜山奪冠 6月赴韓拚威廉波特門票

中央社／ 台北1日電
謝國城盃少棒賽落幕，冠軍戰桃園龜山國小以1比0擊敗台北福林國小奪冠，取得LLB亞太區少棒賽參賽資格，6月26日將赴韓國拚世界賽門票。圖／台灣世界少棒聯盟提供
謝國城盃少棒賽落幕，冠軍戰桃園龜山國小以1比0擊敗台北福林國小奪冠，取得LLB亞太區少棒賽參賽資格，6月26日將赴韓國拚世界賽門票。圖／台灣世界少棒聯盟提供

謝國城盃少棒賽昨天落幕，冠軍戰桃園龜山國小靠著賴承希5.2局先發好投，率隊以1比0擊敗台北福林國小奪冠，取得LLB亞太區少棒賽參賽資格，6月26日將赴韓國拚世界賽門票。

113年謝國城盃全國少棒錦標賽昨天冠軍戰為投手戰，桃園市龜山和台北市福林先發投手都表現亮眼，桃園龜山前4局無法突破北市福林先發左投曾亦誠壓制，直到5局下首名打者選到四壞球保送，把投了80球的曾亦誠逼退。

桃園龜山攻勢延續，廖宣澔補上長打，攻占二、三壘，再靠著邱治愷高飛犧牲打，送回致勝分、順利搶勝。

桃園龜山先發投手賴承希展現壓制力，投5局沒有失分，6局上投滿87球強制退場，總計投5.2局僅被敲出3支安打，邱治愷後援登板，用3球抓下最後一個出局數，替球隊守住勝利。

桃園龜山總教練李政達表示，冠軍戰很重要、是每名小球員的夢想，也稱讚北市福林是可敬的對手，尤其投手戰力更整齊，從取得縣市代表開始，就有設定冠軍戰若碰頭會與曾亦誠過招，用發球機和更高層級的左投積極備戰，但打線還是沒能突破、吞了7K，直言曾亦誠是近年難得一見的左投。

李政達表示，先前比賽為了保護賴承希，都沒讓賴承希丟長局數，賴承希從五年級時就是一個很好投手，也休息一陣子，個性比較內向害羞、是滿乖巧的孩子。

賴承希冠軍戰好投率隊奪冠，拿下投手獎和最有價值球員，直呼「很開心」，也提到比賽開打前就有收到備戰冠軍戰先發的消息，冠軍戰開賽前有點緊張，比賽後半段越投越穩。

賴承希不獨攬功勞，特別感謝隊友高飛犧牲打送回致勝分，也感性表示：「MVP是屬於大家的。」

桃園龜山去年在LLB少棒賽世界賽（威廉波特少棒賽）拿下季軍，今年再獲得打亞洲區資格賽機會，將在6月26日赴韓國打LLB亞太區賽事、力拚世界賽門票。

威廉波特 謝國城盃少棒

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