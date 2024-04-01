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MLB／罕見台日韓4名球員同場較勁 鄧愷威生涯初登板失3分

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

巨人隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行4連戰最後一戰，25歲旅美投手鄧愷威升上大聯盟第3天，首次獲得出賽機會，但生涯初登板投3局失3分，巨人終場4：13落敗。

巨人先發投手傑夫瑞斯（Daulton Jefferies）只投兩局失9分（5分自責）退場，鄧愷威3局下接替投球，面對首名打者保利（Graham Pauley）就被揮出安打，接著被梅里爾（Jackson Merrill）揮出二壘打，失掉第1分。

鄧愷威面對第3名打者波賈茲（Xander Bogaerts）又投出保送，不過接下來三振塔提斯（Fernando Tatis Jr.），抓到第1個出局數；他在這半局表現不夠穩定，一共被打了一輪，面對9名打者被揮出3支安打，包括兩支二壘打，還出現3次保送，失3分全是自責分，巨人變成0：12落後。

歷經震撼教育後，鄧愷威4局下回穩，面對4人次被揮出1支安打，但化解危機，5局下更讓教士3上3下，最後用93英里伸卡球三振南韓打者金河成，完成大聯盟首秀。

鄧愷威投68球（39顆好球）完成中繼3局任務，被揮出4支安打，另有3次保送，也投出4次三振，失3分無關勝敗、防禦率9。

巨人5名投手一共被揮出16支安打，打線面對教士4名投手只有5安，終場以9分之多落敗，兩隊在4連戰2勝2敗打平。

這場比賽共有4名亞洲球員亮相，巨人開路先鋒李政厚2打數掛零、吞下1K，獲得3次保送；金河成4打數3安打、攻下3分打點，2局下面對傑夫瑞斯轟出3分砲，本季首轟出爐。

另外，教士日籍投手松井裕樹中繼1局，被揮出1支安打，投出1次三振，本季出賽4場仍未失分。

巨人 鄧愷威

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