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中職／平野執教首勝到手沒喜色 兩度上場爭論因與選手有約定

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者曾原信／攝影
中信兄弟隊總教練平野惠一。記者曾原信／攝影

中信兄弟隊今天以3：2擊敗味全龍隊，在新球季以勝利啟航，也讓新官上任的日籍教頭平野惠一拿下執教生涯第一勝，談到首勝心情，沒有太多喜悅，平野說現在只覺得棒球季開始了，要開始煩惱怎麼得分、怎麼上壘、怎麼守住分數。

兄弟先發投手猛登投7局僅被敲出4安打、失1分，後防在艾士特手中出現不穩，謝榮豪的暴投掉分，但及時止血；吳俊偉把關1分領先，雖讓陳品捷敲出二壘打，最終靠岳政華的美技撲接守下勝利。

打線則有曾頌恩、陳俊秀表現出色，各貢獻2支長打，曾頌恩打下大巨蛋第一轟，陳俊秀第8局的二壘打為兄弟添保險分。

平野拿下執教生涯第一勝，雖有拿到紀念球，但由於同時也是猛登的第一勝，他說要把這一球給今天的勝利投手。他也提到，拿下這一勝的心情，沒有什麼開心的感覺，只覺得棒球季真的開始了。

平野今天兩度上場為球員力爭，他對此解釋，「球員都是全力去拚，我有和球員約定好，一定會成為他們的後盾，一定會為他們挺身而出。」

猛登初登板繳出好投，鬍子造型掀起球迷熱議，而這是他從春訓就準備至今的造型，他笑答：「球季開打，我準備好了，鬍子也準備好了。」扛下開幕戰演出好投，猛登表示，來到兄弟時目標是爭取到輪值一席，最終可以在開幕戰先發且拿下勝投，這對他來說是很大的榮幸。

棒球 謝榮豪 陳俊秀

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