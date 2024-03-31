中職／原來竟是我自己！曾頌恩猜首轟人選 萬萬想不到

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋以3：2擊敗味全龍隊，新球季首戰以勝利開局，曾頌恩單場2支長打、包括大巨蛋的第一轟，拿下單場MVP，賽前若要預測誰能搶下首轟，他坦言絕對不會想到是自己，反而會下注陳子豪或吉力吉撈．鞏冠。

面對龍隊先發投手王維中5局投球任內，兄弟打線靜悄悄，唯獨曾頌恩打得到，第2局先敲二壘打，第5局再敲陽春砲，中職例行賽在大巨蛋的第一轟就此誕生。

曾頌恩表示，這球打到自己就知道一定會出去，「100%！練習時就有想把距離打出來。」他指出，王維中今天狀況應該不到最好，是用腦袋在投，靠速差混淆打者節奏，當時球數領先，設定的位置到了就全力出棒。

打出首轟的心情，曾頌恩摸摸心臟，笑說直到先在還是跳很快，「比較震撼是味全在喊，沒幹嘛，我自己就一直流汗。」接下來將是兄弟主場，他更期待接下來的場面，「看會不會喊破大巨蛋。」