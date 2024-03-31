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中職／相隔逾500天返先發 王維中5局失1分唯獨搞不定曾頌恩

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊先發投手王維中。記者曾原信／攝影
味全龍隊先發投手王維中。記者曾原信／攝影

「龍王」王維中相隔517天重返先發，投5局失1分，面對中信兄弟隊打線唯獨過不了曾頌恩這一關，被敲2安打都是曾頌恩下的毒手，第5局挨了陽春砲，曾頌恩奪下中職例行賽史上在台北大巨蛋的第一轟，王維中則在紀錄中成為苦主。

王維中前一次先發已經是2022年10月31日在季後挑戰賽面對兄弟，去年45場登板都是後援，今年重返先發，扛起龍隊本季第二戰。

王維中前4局有效壓制兄弟打線，僅被曾頌恩敲出1支二壘打，卻也在第5局再度遇到曾頌恩時還是栽在他的手中，這回是一發直接幫助兄弟攻破鴨蛋的全壘打。

龍隊此役是先得分的一方，2局下的攻勢從郭嚴文的內野安打開啟，劉時豪的打席提出觸身球挑戰失敗，最終仍靠安打上壘，陳品捷再跟進敲安送回第1分。

龍隊第6局換上呂詠臻接替投球，王維中以5局、72球結束任務，被敲2安打、失1分，有6次三振、1次保送，退場時1：1平手，確定無關勝敗。

中職 王維中

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