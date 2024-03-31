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中職／看新6隊時代兩種滋味 周思齊拚百盜努力拔大巨蛋的壘包

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊是參與過舊6隊時代的少數現役選手之一。本報資料照片
周思齊是參與過舊6隊時代的少數現役選手之一。本報資料照片

中華職棒繼2008年後重返6隊規模，身為舊6隊時代現役至今的活化石之一，周思齊的感觸有甜有澀，他說這是好事，但也希望當年被假球案傷害而離開棒球的老球迷，可以回來看一看，現在環境變好了，百感交集時刻接著的話語卻是「現在有冷氣欸！」

中職前一次有6隊為2008年，在那時已經進入職棒且至今現役的選手，只剩周思齊、林智勝、王勝偉、潘威倫，而周思齊、潘威倫都已確定將在今年球季結束後卸下選手生涯。

看中職重返6隊規模，周思齊說：「我走過的路是快樂、悲傷的路程都有，休戚與共，是混合的情緒，也許只有快樂的球迷不懂、也許只有悲傷的球迷不懂。」他說最希望邀請老球迷回來看看，「我的投射是那些老球迷，他們可能因為過去那些事情離開棒球，希望他們回來看一看，現在變好了，環境也變好了。」

環境變好，也包括台北大巨蛋的出現，他笑說：「光是有冷氣，我們都覺得很幸福。」兄弟本季將在大巨蛋打28場，包括10場主場、18場客場。

昨天在開幕戰已陸續誕生多項「史上第一次」，還未出現主人的紀錄包括第一盜，距離生涯百盜M1的林立，昨天錯過拔大巨蛋壘包的機會，今天還有M2的周思齊來挑戰，此役並未排進先發打線，在板凳上待命。

被問到是否想在大巨蛋完成百盜、拔大巨蛋的壘包，周思齊說：「這不是我要在這邊拔就可以拔，我想拔、努力拔，可以完成是最棒的。」

中職 周思齊 潘威倫

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