中職／徐若熙有對象連多數隊友都不知道 婚訊讓葉總嚇一跳

「龍之子」徐若熙在球季一開打就迎接雙喜，昨天拿下中職史上在台北大巨蛋的第一場勝投，還是他成為人夫後的第一戰，3月28日當天為了要去訂婚向總教練葉君璋請假時，還把葉總嚇了一大跳。

味全龍隊昨天以3：2力克樂天桃猿隊，徐若熙先發5局，猿隊首局的2安打串聯卻錯過先馳得點機會後，接下來4局無法再從他手中敲出安打，徐若熙在超過2萬8千人的場面，再度演出一場好投，喜奪單場MVP，賽後更揭露婚訊。

徐若熙今天賽前受訪難掩害羞，他說女方大自己兩歲，原本就計畫在球季前訂婚，結婚目前還無具體時間表，他說：「先等穩定下來再結婚」。被虧是不是要等旅外球隊確定，他笑答：「說不定喔，另一個驚喜啊！」

多了丈夫的身分，徐若熙說自己感覺其實並無太大差異，球季開打了，還是專注在球季，「對我來說是最重要的。」至於小孩，他說順其自然，但不希望小孩以後也打棒球，因為太累了。

徐若熙有女友的事相當低調，他自己也說知道的隊友並不多，葉總則是因為他要請假去訂婚，勢必要告知教練，所以知情。

葉總笑說，徐若熙來說要請假去訂婚時，他也嚇了一跳，「因為通常是球季結束後，很少在這個時間點，所以我還問他是不是有了。」他已見過徐若熙老婆，「亞錦賽時，她和若熙爸爸就坐在我附近。」

愛徒步入人生的新階段，葉總表示，「還是要恭喜他，有個人可以幫他，至少多一個奮鬥的動力。」