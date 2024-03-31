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MLB／「風之孫」李政厚生涯首轟出爐 鄧愷威仍無機會亮相
巨人隊作客聖地牙哥，今天對教士隊進行4連戰第3戰，全場動用5名投手應戰，終場以9：6獲勝，25歲旅美投手鄧愷威升上大聯盟第2天，還是沒有機會亮相，明天繼續待命。
巨人打完前7局3：1領先，8局上「風之孫」李政厚揮出中右外野方向406英尺陽春砲，生涯首轟出爐，康佛托（Michael Conforto）更是出現滿貫砲，這兩支全壘打的苦主都是教士中繼投手考斯葛洛夫（Tom Cosgrove），巨人這半局攻下6分拉大比數差距。
教士9局下雖靠羅沙里歐（Eguy Rosario）兩分砲、保利（Graham Pauley）3分砲追回5分，終場仍以3分之差落敗，對巨人前3戰1勝2敗。
李政厚5局上揮出高飛犧牲打，攻下全隊第3分，開季前3戰都有打點，8局上揮出南韓球迷期待的全壘打，全場4打數1安打、攻下兩分打點，本季打擊率3成33。
教士南韓野手金河成4打數掛零、吞下1次三振，打擊率掉到1成67。
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