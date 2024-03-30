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中職／陳禹勳與前隊友林立眼神交流 轉隊後首次中繼成功

中央社／ 台北30日電
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，味全龍隊陳禹勳（中）中繼0.1局。聯合報記者余承翰／攝影
中華職棒35年開幕戰今天在台北大巨蛋開打，味全龍隊陳禹勳（中）中繼0.1局。聯合報記者余承翰／攝影

中職味全龍隊投手陳禹勳今天8局對前東家樂天桃猿隊登板，現場球迷發出歡呼聲，陳禹勳先跟林立「眼神交流」後投出三振，但接著被梁家榮敲安，轉隊後初登板拿下中繼成功。

味全龍隊今天中職開幕戰在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，龍隊7局打完3比1領先，8局上桃猿隊林智平敲出二壘打，1人出局、三壘有人時，龍隊換上投手陳禹勳登板中繼，陳禹勳去年季後離開桃猿隊轉隊龍隊，轉隊後例行賽首度登板就是對前東家，現場球迷發出歡呼聲。

陳禹勳面對首名打者林立投出三振，接著被梁家榮敲出安打失掉1分，這1分算在前一任投手身上，接著保送廖健富後退場，投手陳冠偉接替穩守、沒有多掉分數。龍隊終場以3比2搶勝。

陳禹勳今天總計投0.1局被敲出1支安打，投出1次三振、1次四壞保送，無失分，拿下中繼成功。

被問起登板對上前隊友林立時的「眼神交流」，陳禹勳表示，以前是隊友，現在到了不同的地方，場上對決前打個招呼而已。

至於與梁家榮對戰的打席，陳禹勳表示第一球是關鍵，第一球如果是壞球就會比較不好投，1好3壞球時老經驗的隊友會提醒要投變化球，但今天直球狀況好，沒想到造成傷害。

陳禹勳表示，上場主要照自己想法，按照當天狀況好的球路配球，還好有危機時靠著大家的力量守下，不管是後面接手的投手，還是攻擊、守備幫忙才可以搶下勝利，大家都很重要。

中職 味全龍 林立 樂天桃猿 陳禹勳

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