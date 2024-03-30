聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／郭天信雷射肩擋下失分 徐若熙：要請他吃宵夜
台北大巨蛋史上第一場中職例行賽，徐若熙再成男主角，此役登板讓他直呼幸福，「所以我要更努力一點，讓內容更精采。」今天繳出5局無失分好投，幫助味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，在新球季開門紅。
台北大巨蛋嚴然成為徐若熙的灶腳，繼去年亞錦賽兩度先發後，今天再於開幕戰投出歷史性第一球，嚴守賽前擬定的85球投球上限，已足以讓他在完成5局責任先發局數，壓制猿隊打線。
三場大巨蛋先發，徐若熙認為投手丘狀況越來越好，但今天表現有點不太滿意，「就是控球還是有點差，明明可以很簡單解決對手，但壞球走在前面，這是接下來比賽可以再慢慢調適的地方。」
徐若熙笑說，面對此戰，興奮大過於緊張，今天比較早到球場，「沒辦法好好休息，太亢奮，一直走來走去。」此役可以壓制猿隊打線，他也感謝守備、打擊幫忙，包括張政禹、郭嚴文都有好球，還有首局郭天信以外野阻殺幫他擋下失分，他笑說：「會再請他吃宵夜，那分很重要，可以守下來很開心。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言