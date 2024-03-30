中職／郭天信雷射肩擋下失分 徐若熙：要請他吃宵夜

台北大巨蛋史上第一場中職例行賽，徐若熙再成男主角，此役登板讓他直呼幸福，「所以我要更努力一點，讓內容更精采。」今天繳出5局無失分好投，幫助味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，在新球季開門紅。

台北大巨蛋嚴然成為徐若熙的灶腳，繼去年亞錦賽兩度先發後，今天再於開幕戰投出歷史性第一球，嚴守賽前擬定的85球投球上限，已足以讓他在完成5局責任先發局數，壓制猿隊打線。

三場大巨蛋先發，徐若熙認為投手丘狀況越來越好，但今天表現有點不太滿意，「就是控球還是有點差，明明可以很簡單解決對手，但壞球走在前面，這是接下來比賽可以再慢慢調適的地方。」

徐若熙笑說，面對此戰，興奮大過於緊張，今天比較早到球場，「沒辦法好好休息，太亢奮，一直走來走去。」此役可以壓制猿隊打線，他也感謝守備、打擊幫忙，包括張政禹、郭嚴文都有好球，還有首局郭天信以外野阻殺幫他擋下失分，他笑說：「會再請他吃宵夜，那分很重要，可以守下來很開心。」