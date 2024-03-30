中職／大巨蛋開幕戰主角還是徐若熙 5局好投擒猿奪歷史性首勝

中華職棒迎接「大巨蛋元年」，各項「史上第一次」紀錄陸續出現主人，但男主角還是屬於「龍之子」徐若熙，先發5局無失分、送出5次三振，率領味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊。徐若熙拿下大巨蛋史上第一場職棒例行賽勝投，以23歲150天奪勝則是聯盟史上第二年輕開幕戰勝投，僅次於2012年兄弟象隊林煜清的23歲79天。

徐若熙扛起這場極具意義的先發重任，首局將例行賽史上在大巨蛋的第1K賞給林立，但隨後也被梁家榮敲出二壘打，成為史上第1支安打。猿隊1局上就有搶攻本壘的機會，廖健富補上中外野方向安打，郭天信接球後長傳本壘擋下這一分。

徐若熙賽前累積生涯96.1局投球，此役在4局上達成100局里程碑，最終先發5局共用73球，被敲2安打、2次保送，賞出5K，讓猿隊無法在他手中攻破城池。

龍隊打者搶下第1分紀錄，2局下郭嚴文以二壘打開路，蔣少宏補上安打，搶下在大巨蛋的第1分打點。

龍隊在5局下開啟另一波攻勢，張政禹保送、張祐銘安打攻占得點圈，吉力吉撈．鞏冠打向右外野的飛球眼看穩進手套，邱丹的手套卻在碰到這球後漏了，龍隊攻下第2分，猿隊洋投威能帝隨後再因暴投送分，威能帝最終以5局被敲5安打、失3分（責失2分）收工。

龍隊第6局啟用新洋投銳歐把關3：0領先，面對前3位打者都沒解決，先是保送陳晨威後，被林立、梁家榮接連敲出安打掉分，暫停過後靠雙殺守備化解大半危機，再K掉朱育賢，避免讓危機繼續擴大。

銳歐一路投到8局上，留下三壘跑者交到陳禹勳手中，面對前東家先K掉林立，過不了梁家榮這關，這支安打送回猿隊的第2分，接續又保送廖健富，龍隊提前推出陳冠偉關門，後援1.1局為龍隊守住1分差勝利。

台北大巨蛋的各項第1次

第1次奪三振：徐若熙（vs.林立） 第1支安打：梁家榮（vs.徐若熙） 第1次得分：郭嚴文 第1分打點：蔣少宏 第1場勝投：徐若熙 第1次救援成功：陳冠偉 第1次中繼成功：銳歐

味全龍隊徐若熙2局上守備補位一壘。記者余承翰／攝影