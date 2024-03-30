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28618人進場！大巨蛋開幕戰 空降中職史上最高票房

中職／徐若熙跨過生涯百局 大巨蛋4項第一次主人出現

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
徐若熙。記者余承翰／攝影
徐若熙。記者余承翰／攝影

中華職棒迎接「大巨蛋元年」，今天由味全龍、樂天桃猿隊在開幕戰過招揭開序幕，打完5局，4項大巨蛋史上第一次的紀錄出現主人。

龍隊由徐若熙先發，投出歷史性的第一球，首局將例行賽史上在大巨蛋的第1K賞給林立，但隨後也被梁家榮敲出二壘打，成為史上第1支安打。猿隊1局上就有搶攻本壘的機會，廖健富補上中外野方向安打，郭天信接球後長傳本壘擋下這一分。

徐若熙賽前累積生涯96.1局投球，此役在4局上達成100局里程碑。

龍隊打者搶下第1分紀錄，2局下郭嚴文以二壘打開路，蔣少宏補上安打，搶下在大巨蛋的第1分打點。

龍隊在5局下開啟另一波攻勢，張政禹保送、張祐銘安打攻占得點圈，吉力吉撈．鞏冠打向右外野的飛球眼看穩進手套，邱丹的手套卻在碰到這球後漏了，龍隊攻下第2分，威能帝隨後再因暴投送分，龍隊取得3：0領先。

台北大巨蛋的各項第1次（截至5局結束）

第1次奪三振：徐若熙（vs.林立）

第1支安打：梁家榮（vs.徐若熙）

第1次得分：郭嚴文

第1分打點：蔣少宏

郭嚴文跑回中職例行賽史上在台北大巨蛋的第1分。記者余承翰／攝影
郭嚴文跑回中職例行賽史上在台北大巨蛋的第1分。記者余承翰／攝影
梁家榮敲出中職例行賽史上在台北大巨蛋的第一安。記者余承翰／攝影
梁家榮敲出中職例行賽史上在台北大巨蛋的第一安。記者余承翰／攝影
蔣少宏搶下中職例行賽史上在台北大巨蛋的第1分打點。記者余承翰／攝影
蔣少宏搶下中職例行賽史上在台北大巨蛋的第1分打點。記者余承翰／攝影

徐若熙 梁家榮

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