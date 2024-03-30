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中職／熬過2年空白重返一軍 葉家淇：開完刀後的起點

中央社／ 台北30日電
樂天桃猿隊葉家淇因受傷前2年都沒有一軍出賽，今年是職棒生涯9年以來首度入選開季一軍名單。 聯合報系資料照
樂天桃猿隊葉家淇因受傷前2年都沒有一軍出賽，今年是職棒生涯9年以來首度入選開季一軍名單。 聯合報系資料照

中職樂天桃猿隊葉家淇因受傷前2年都沒有一軍出賽，今年是職棒生涯9年以來首度入選開季一軍名單。他今天表示，這是開完刀之後的起點，以往容易在場上過度用力的他已經更成長。

左投葉家淇在2015年季中進入職棒，過往以球速聞名，曾飆出157公里成為中職本土投手最快球速紀錄保持者（多人並列），不過在2022年動了左手肘韌帶置換手術（Tommy John），前2年都沒有一軍出賽紀錄，去年在二軍復出。

葉家淇本季順利入選開季一軍名單，不但是睽違2年多的一軍，更是他生涯首度開季就在一軍。葉家淇表示：「我覺得這是一個肯定，也是開完刀之後的起點。」

而且久違一軍就是在台北大巨蛋，葉家淇說：「我覺得自己很幸福，在今年第1場就可以來大巨蛋比賽，整體環境非常舒適。」

26歲的葉家淇比起剛進職棒時，他認為自己更平靜、更穩重，「不會因為上一軍就很激昂，很想要做到什麼，而是我自己有什麼樣的能力，就去做什麼東西，以前過於把自己逼死、求好心切，想要好表現導致在場上過度用力。」

談到成長的關鍵，葉家淇非常感謝隊友黃子鵬，「從春訓我們就坐在旁邊，我一直問他作為一個合格的投手需要有什麼想法，他告訴我就是對決，把結果擺一旁，過程才是主要目標。」

目前葉家淇球速約145公里，他坦言，目前因為手肘活動角度受限，還沒有辦法恢復到以前的「火球」，「只能很努力去復健、伸展，畢竟球速是我的加分、優勢，但也會在策略、配球上多使用頭腦。」他指出，今年有練新球種滑曲球。

中職 樂天桃猿 球速

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