中職／開幕戰先發打線出爐 郭嚴文扛5棒打老東家

中職35年今年開啟巨蛋世代，台北大巨蛋迎接第一場例行賽開打，味全龍、樂天桃猿隊先發打線公布，猿隊由陳晨威擔任開路先鋒，龍隊排出前猿隊棄將郭嚴文擔任一壘手，第五棒，先發投手由徐若熙、威能帝同場交鋒。

徐若熙去年扮演龍隊奪冠的關鍵人物，出任開幕戰先發投手一直都是眾望所歸，此役先發有球數限制，但若能開啟「省球模式」有效壓制猿隊打線，奪勝將是史上第二年輕開幕戰勝投，僅次於2012年兄弟象隊林煜清的23歲79天。

面對徐若熙，猿隊由陳晨威擔任第一棒，菜鳥林耀煌生涯首度在一軍出賽，就是在開幕戰擔任先發第九棒、左外野手。

郭嚴文去年季後被放在60人契約保留名單之外，獲得龍隊延攬，披上龍隊球衣的第一戰，就要先發碰上猿隊，上演對戰前東家的戲碼。