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中職／開幕戰先發打線出爐 郭嚴文扛5棒打老東家

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
郭嚴文擔任先發第五棒，生涯首度面對樂天桃猿隊。記者余承翰／攝影
郭嚴文擔任先發第五棒，生涯首度面對樂天桃猿隊。記者余承翰／攝影

中職35年今年開啟巨蛋世代，台北大巨蛋迎接第一場例行賽開打，味全龍、樂天桃猿隊先發打線公布，猿隊由陳晨威擔任開路先鋒，龍隊排出前猿隊棄將郭嚴文擔任一壘手，第五棒，先發投手由徐若熙、威能帝同場交鋒。

徐若熙去年扮演龍隊奪冠的關鍵人物，出任開幕戰先發投手一直都是眾望所歸，此役先發有球數限制，但若能開啟「省球模式」有效壓制猿隊打線，奪勝將是史上第二年輕開幕戰勝投，僅次於2012年兄弟象隊林煜清的23歲79天。

面對徐若熙，猿隊由陳晨威擔任第一棒，菜鳥林耀煌生涯首度在一軍出賽，就是在開幕戰擔任先發第九棒、左外野手。

郭嚴文去年季後被放在60人契約保留名單之外，獲得龍隊延攬，披上龍隊球衣的第一戰，就要先發碰上猿隊，上演對戰前東家的戲碼。

樂天桃猿隊先發打線

第一棒 陳晨威 中外野手

第二棒 林立 二壘手

第三棒 梁家榮 三壘手

第四棒 廖健富 指定打擊

第五棒 朱育賢 一壘手

第六棒 林承飛 游擊手

第七棒 邱丹 右外野手

第八棒 嚴宏鈞 捕手

第九棒 林耀煌 左外野手

先發投手 威能帝

味全龍隊先發打線

第一棒 張祐銘 左外野手

第二棒 吉力吉撈．鞏冠 指定打擊

第三棒 李凱威 二壘手

第四棒 劉基鴻 三壘手

第五棒 郭嚴文 一壘手

第六棒 郭天信 中外野手

第七棒 蔣少宏 捕手

第八棒 陳品捷 右外野手

第九棒 張政禹 游擊手

先發投手 徐若熙

徐若熙 樂天桃猿 陳晨威

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