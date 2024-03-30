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棒球／紅葉少棒隊「蛻變」 導入科技化訓練

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
工研院結合民間開發棒球精準訓練系統，教練透過科技輔助，滾動調整投手及打者正確姿勢，提升小球員訓練效率。記者尤聰光／攝影
工研院結合民間開發棒球精準訓練系統，教練透過科技輔助，滾動調整投手及打者正確姿勢，提升小球員訓練效率。記者尤聰光／攝影

經濟部委由工業技術研究院結合民間研發「棒球九宮格」、「打擊手訓練分析」2套棒球精準技訓練系統，過去僅在大聯盟等級才有，昨投入棒球發源地台東縣紅葉國小，盼藉由科技輔助，讓球員與教練在訓練上更具科學化，讓一級棒球功力倍增。

經濟部產業技術司長邱求慧說，這2套訓練系統，教練可透過科技輔助，滾動調整投手及打者姿勢，也能透過大數據，給教練在賽場上調度應變，提升基層小球員黃金成長訓練效率。

「哇！教練好神奇喔」，紅葉國小棒球隊員見到自己投球與打擊姿勢在電視螢幕呈現，還有很多數據，感到好奇，有球員興奮說「以後打擊姿勢調好了，天天打全壘打」。有投手私心的說，「這不能給其他人用啦！才可以一直拿冠軍」。

工研院結合民間業者開發「棒球九宮格」及「打擊手訓練分析」2套棒球精準訓練系統，昨在紅葉國小展示應用成果，小球員迫不及待搶先體驗，村民用布農族傳統儀式八部合音、報戰功表達對謝意。

邱求慧指出，工研院另外開發一套重現當年紅葉少棒隊打敗日本關西少棒隊的虛擬實境體驗，民眾戴上VR眼鏡、拿搖桿揮棒，就可以感受當年在棒球場上激動情緒，這一套系統將會放在紅葉谷綠能溫泉區，讓遊客體驗。

紅葉少棒隊

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