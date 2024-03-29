中職／統一獅傳奇洋將賀亮德抵台 大批球迷等候歡迎
中職統一獅隊台南主場開幕戰將在31日登場，邀請傳奇洋將賀亮德來台參與，這是他暌違26年重返台灣，雖然今天班機延誤，仍吸引大批球迷在機場等候，賀亮德也直呼就像回家一樣。
獅隊今天表示，31日主場首戰對上富邦悍將，預計由古林睿煬掛帥先發，當天也特別安排傳奇球星賀亮德（Cesar Hernandez）、吳佳榮回到台南棒球場。
獅隊球團指出，賀亮德原訂今天早晨就要抵達台灣，但因轉機過程延遲導致班機無法接上，球團緊急協助更改班機。不過賀亮德在今天晚間抵達台灣時，仍有許多球迷在機場等待，歡迎賀亮德「回娘家」。
賀亮德表示，原本以為只有工作人員來接機，沒想到有這麼多球迷，「讓我想起以前在台灣打球，走出球場時球迷們的熱情，真的很驚喜。」賀亮德也指出，當收到獅隊聯絡時就一口答應，「因為當年在台灣打球真是一段美麗的時光，所以我很期待回到台南，就像是回家一樣。」
賀亮德笑稱，當年在台灣打球時，兒子剛在美國出生，這次可以把照片帶回家給兒子看，證明自己的人氣。如今賀亮德已是有4個孫子的阿公，不過獅隊表示，他下飛機時精神飽滿，也非常期待這次台南的行程。
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