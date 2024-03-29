中職／獅隊傳奇洋將賀亮德抵台被包圍 要給兒子看看老爸人氣

統一獅隊主場開幕戰將在3月31日台南棒球場開打，預計由古林睿煬先發，適逢35周年，球團也安排傳奇球星賀亮德、吳佳榮回娘家，賀亮德抵台驚喜看到球迷接機，已是阿公的他，笑說要帶這次照片回去給家人看，證明自己的人氣。

賀亮德原訂今日早晨就要抵達台灣，轉機過程因飛機延遲，導致班機無法接上，球團也緊急隨時協助更改班機，而賀亮德在舊金山住上一晚，再次啟航飛往台灣，在晚間6點抵台，已有許多球迷守候。

賀亮德表示：「原本以為只有工作人員來接機，沒想到有這多球迷，讓我想起以前在台灣打球，走出球場時球迷們的熱情，真的很驚喜。」

賀亮德說：「當年在台灣打球時，兒子剛在美國出生，完全不知道『賀亮德』有多紅，這次可以把照片帶回家給兒子看，證明自己的人氣」。賀亮德現在已是有4個孫子的阿公，但是精神體態都還是相當不錯，下飛機時也精神飽滿，他非常期待這次台南的行程，就像是要回家一樣。