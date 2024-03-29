中職／2老將引退年 周思齊百盜、潘威倫150勝是看點

中央社／ 台北29日電

中華職棒35年將於明天開打，本季也有許多重要紀錄等待球員們去達成，其中來到引退年的42歲老將周思齊、潘威倫各自有目標，分別是周思齊的「千安百轟百盜」及潘威倫的150勝。

中信兄弟周思齊今年球季打完就要退休，他表示，目前最想達成的目標就是成為中職第9名「千安百轟百盜」成員。目前周思齊生涯累積1738場出賽，擊出1801支安打、144支全壘打、947分打點，千安、百轟已經達成，目前盜壘成功則是98次，僅剩2步之遙。

周思齊可望達成的紀錄還有生涯1800場出賽，目前中職只有張泰山、彭政閔達成這個里程碑，還有差53分打點的千打點紀錄，目前中職僅4人達到；另外，目前周思齊只要再敲6支全壘打，就能達成生涯150轟。

統一獅隊「嘟嘟」潘威倫也進入球員生涯最後1年，他目前各項數據都是「嘟嘟障礙」，包括生涯336場先發、148勝、投球局數2096.1局、投球數3萬798顆都是中職之最。潘威倫在引退年若能達成史無前例的150勝里程碑，將會為他的傳奇22年職棒生涯畫下完美句點。

其他重點可望達成紀錄，桃猿隊38歲老將林泓育目前生涯累積198支全壘打，只差2支就能成為史上第4名達成200轟的打者，且目前打點累積983也可望達千打點。獅隊的38歲老將林益全目前生涯累積1979支安打，非常有機會成為史上第3名2000安打者。

富邦悍將蔣智賢、味全龍隊郭嚴文、中信兄弟詹子賢，本季也都有機會達成中職百轟里程碑，目前全壘打數分別為97、94及94轟。此外，今年重返中職的「台鋼大王」王柏融目前在中職生涯累積86轟，也有機會達成百轟。

投手部分，獅隊終結者陳韻文目前已經以144次救援成功為中職救援王，只差6次就能成為中職首名達到150次救援的投手；兄弟投手李振昌目前中職生涯累積81次救援成功，可望成為史上第6人達成百救援里程碑。

兄弟投手吳俊偉及獅隊投手邱浩鈞目前生涯各有84次、82次中繼成功，本季都有機會成為史上第5或第6人達成百中繼的投手。

中職 周思齊

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