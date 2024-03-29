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中職／張志豪挑戰體能測驗賽 二軍出發拚與學長的目標

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
張志豪（右）挑戰「UA COMBINE」的引體向上關卡。記者劉肇育／攝影
張志豪（右）挑戰「UA COMBINE」的引體向上關卡。記者劉肇育／攝影

運動品牌UNDER ARMOUR將在明天於台北世貿中心舉行運動賽事「UA COMBINE」，在今天的賽前記者會上也邀請到「拳擊女王」陳念琴與中信兄弟球星張志豪為活動站台，其中張志豪更進行了引體向上的挑戰，他也透露預計下周就能參加二軍賽事，對於新賽季準備開打他也要各家投手注意了。

上賽季一度有單場三響砲演出的張志豪，今年季前熱身賽因傷缺陣，在今天出席活動時他也透露，已經為新賽季做好準備，他說：「目前身體狀況已經可以進入比賽期，請各家投手注意。」

在今天的記者會上張志豪也參與了「UA COMBINE」的引體向上魔鬼挑戰，並輕鬆完成了與自己背號相同的7次，談到目前身體狀況時他也透露，最快下周就能回到二軍賽事，先打幾場比賽看看自己的身體狀況，「畢竟現在年紀大了狀況愈來愈多，我也在學著跟自己的身體做好朋友，去了解它，一切都在進步當中。」

對於在周思齊退休後，成為2010年兄弟冠軍班底的最後一名成員，張志豪也坦言自己感觸很多，包括會穿上UA裝備也多虧了周思齊幫忙牽線，談到新賽季的目標時他則說：「我跟一位學長有一個目標，一個男人跟男人間的目標，希望先達成後再來考慮下一步。跟學弟競爭什麼的我覺得都是其次，而是想要看自己能達到什麼樣的成就，跟自己比賽。」

而「跟自己比賽」也成為張志豪給予明天「UA COMBINE」參賽者的建議，「UA COMBINE」共有8道關卡，是一場結合敏捷、肌耐力、縱向跳耀、爆發力、心肺耐力、肌力、速度及反應能力等體能測驗的賽事，目前已經在新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國等國成功舉辦，躍升為亞太地區最大健身訓練比賽之一，而這次首度在台舉辦也引發熱烈迴響，300名運動者明天將齊聚挑戰，爭奪10萬元的冠軍獎金。

張志豪（右）、陳念琴（左）為「UA COMBINE」活動站台。記者劉肇育／攝影
張志豪（右）、陳念琴（左）為「UA COMBINE」活動站台。記者劉肇育／攝影

周思齊 張志豪 陳念琴

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