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中職／大巨蛋場次+2達35場 周思齊引退賽9月登場

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
周思齊的引退賽將在9月於台北大巨蛋登場。本報資料照片
周思齊的引退賽將在9月於台北大巨蛋登場。本報資料照片

周思齊的引退賽日期有譜，聯盟今天公告中信兄弟隊主場場地異動，9月21、22日原訂洲際棒球場的賽事改到台北大巨蛋，球團表示引退賽相關資訊正在規畫，將在確認後正式公告。

周思齊日前透過記者會宣布，今年就是選手生涯最後一季，球團有意安排他在大巨蛋舉辦引退賽，但由於兄弟原訂賽程在8月初後就無大巨蛋賽事，球團額外爭取檔期。

聯盟今天正式公告，9月21日至22日兄弟主場對戰味全龍隊，原定於洲際棒球場舉行，比賽場地調整至台北大巨蛋。

兄弟表示，稍早已收到大巨蛋正式通知，確認完成場地調整，「有關於下半季主題週以及周思齊引退賽日期等相關資訊，球團也正努力規劃中，期待在日期確定後，一併公告給大家。」

加上這兩場，台北大巨蛋本季已有35場例行賽，如無意外，周思齊將成為第一位在大巨蛋舉辦引退賽的職棒選手。

中信兄弟 周思齊 棒球

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