棒球／科技導入台東一級棒球 紅葉少棒功力將倍增

過去只有在大聯盟等級才有的科技訓練系統，經濟部結合民間將研發的「棒球九宮格」及「打擊手訓練分析」2套棒球精準訓練系統，今天投入棒球發源地台東縣紅葉國小，希望藉由科技輔助，讓球員及教練在訓練上更具科學與數據化，讓一級棒球功力倍增。

經濟部產業技術司司長邱求慧表示，這2套訓練系統，可以讓教練透過科技的輔助，隨時滾動調整投手及打者的正確姿勢，同時也能透過大數據，給教練賽場上調度應變資訊，強化提升基層小球員黃金成長的訓練效率；未來這2套系統，也會放在紅葉國小，供其他棒球員使用，培養更好的選手。

「哇！教練好神奇喔！」紅葉國小棒球隊員見到自己的投球與打擊姿勢，在電視螢幕呈現出來，還有很多數字出現，都感到很好奇，驚呼連連。有球員興奮說「以後打擊姿勢調好了，天天打全壘打」。也有投手有私心的說，「這不能給其他人用啦！只能讓紅葉變強，才可以一直拿冠軍」。

工研院結合民間業者開發的「棒球九宮格」及「打擊手訓練分析」2套棒球精準訓練系統，今天在紅葉國小展示應用的成果，包括工研院、縣府、學校及在地村民都見證這歷史性的一刻。小球員都迫不及待要搶先體驗，村民也用布農族傳統儀式八部合音、報戰功表達對外界的謝意。

工研院結合民間也開發一套重現當年紅葉少棒隊打敗日本關西少棒隊的虛擬實境體驗，這套系統利用歷史研究和即時3D圖學運算，民眾戴上VR眼鏡、拿搖桿揮棒，就能感受當年在棒球場上激動情緒。記者尤聰光／攝影

邱求慧指出，除有打擊和投手的科技輔助訓練系統給紅葉國小，同時也開發一套重現當年紅葉少棒隊打敗日本關西少棒隊的虛擬實境體驗，這套系統利用歷史研究和即時3D圖學運算，民眾戴上VR眼鏡、拿搖桿揮棒，就能感受當年在棒球場上激動情緒。

工研院表示，這套系統會發在紅葉谷綠能溫泉區，提供遊客體驗，帶動全民支持棒球運動及在地觀光。