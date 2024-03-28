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中職／本季首次比賽用球檢測 恢復係數符合標準

中央社／ 台北28日電

中華職棒即將於30日開打，聯盟今天公布本季第一次的比賽用球檢測結果，恢復係數為0.554，符合聯盟在2021年通過的標準；比賽用球直徑2.89英吋與去年相同，也符合國際規範。

中華職棒表示，聯盟每年開季前都會在3月委託台北市立大學運動器材科技研究所，進行比賽用球檢測，該單位亦曾多次受世界棒壘球總會（WBSC）委託進行相關檢驗。

中職指出，經恆溫、恆濕14日後檢測，今年比賽用球無論在外觀、縫線數、重量、圓周、直徑、縫線高度、縫線寬度、恢復係數（COR）及壓縮值（C-D）等共9項都為合格標準。其中今年用球的恢復係數為0.554，在2021年中華職棒通過「最嚴版」區間規範的0.540至0.560之間。

中職表示，自會長蔡其昌上任後，為求比賽用球的品質穩定，檢測次數從原本的每年2次改為每年4次，並從過去每次檢驗3顆逐步提高為24顆，也變更與廠商的合約，加重檢測不合格的賠償金額。去年4次檢測數據分別為0.555、0.551、0.547、0.554。

聯盟強調，今年官辦熱身賽30場賽事中出現31支全壘打、場均1.03支，去年熱身賽29場出現29支全壘打、場均1支，沒有太大差異。棒球直徑部分，國際規範直徑區間為2.874至2.953英吋，今年第一次檢測數據直徑為2.89英吋，與去年相同。

中職 中華職棒

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